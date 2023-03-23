Просто и вкусно. Рецепт тушеной капусты с грибами

Постное и очень недорогое блюдо, которое очень просто приготовить.

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Кажется, что нет ничего проще, чем приготовить тушеную капусту, однако есть несколько секретов, после чего она становится и правда очень вкусной. Главное, не жалеть специй.

Тушеная капуста может быть, как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром к мясу. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Тушеная капуста с грибами

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 600 гр;

шампиньоны — 300 гр;

одна небольшая луковица;

одна морковка;

помидоры-пелати, или свежие — 150 гр;

один сладкий перец;

растительное масло, перец черный молотый, соль, кориандр.

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте в разогретом масле до прозрачности. Морковь натрите на средней терке и добавьте к луку, вместе обжаривайте овощи около двух минут.

Добавьте болгарский перец. Можно взять свежий, можно замороженный, можно обойтись вовсе без него, если вкус перца вам не нравится. Обжаривайте еще пару минут.

Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками и добавьте к прочим овощам. Можно взять и любые другие грибы, которые у вас есть. После того, как все ингредиенты на сковороде будут уже почти готовы, добавьте мелко порезанные помидоры в собственном соку, или свежие. Посолите, поперчите, протушите около пяти минут на небольшом огне, чтобы ароматы перемешались.

Капусту нарежьте потоньше и добавьте к овощам на сковороду. Добавьте кориандр, он идеально сочетается с блюдами из овощей. Тушите все вместе на минимальном огне около получаса. Капуста даст сок, в котором и достигнет готовности.

Если все овощи в сковороду не помещаются, переложите ее содержимое в кастрюлю.

Когда блюдо уже будет почти готово – добавьте рубленую петрушку, выключите огонь и дайте блюду настояться.

Также с капустой вы можете приготовить вкуснейший постный пирог.