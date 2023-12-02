Рецепти до Різдвяного посту: ароматний яблучний пиріг із горіхами та сухофруктами

Пісна випічка може бути дуже смачною. Приготуйте яблучний пиріг за цим рецептом і переконайтеся в цьому самі.

Related video

Якщо ви думали, що пісна випічка — це нудно, то цей яблучний пиріг розвіє подібні думки своїм чудовим ароматом і цілком може стати одним із ваших улюблених ласощів і в скоромні дні. Рецепт цього смачного пирога опублікував сайт Smachno.Ua

Інгредієнти

борошно — 2,5 склянки;

розпушувач — 10 г;

вода — 1,5 склянки;

какао — 1 ч. л.;

кориця — за смаком;

родзинки — 0,5 склянки;

чорнослив або курага — 1 склянка;

горіхи (будь-які, які у вас є) — 50 г;

велике яблуко — 1 шт;

рослинна олія без запаху — 80 мл.

Приготування

Крок 1

Ізюм і чорнослив промийте на ситі під проточною водою. Викладіть у миску, залийте окропом і залиште на півгодини. За бажання ви можете використовувати будь-які інші сухофрукти, які любите.

Крок 2

Просійте борошно разом із розпушувачем.

Крок 3

У глибокій мисці з'єднайте гарячу воду, какао, корицю та олію. Всипте борошно і замісіть рідке тісто.

Крок 4

Чорнослив і яблуко наріжте невеликими кубиками. Попередньо очищати яблуко від шкірки не обов'язково.

Крок 5

Якщо ви використовуєте волоські горіхи, подрібніть їх качалкою. Мигдальні пластівці та кедрові горіхи подрібнювати не потрібно. Інші горіхи порубайте ножем або в блендері.

Крок 6

Додайте яблука, сухофрукти і більшу частину горіхів до тіста і добре перемішайте. Залиште 1-2 столові ложки подрібнених горіхів для посипання.

Крок 7

Підготуйте форму для випічки. Для цього змастіть дно та боки форми рослинною олією. Розігрійте духовку до 180°С.

Крок 8

Викладіть тісто у форму, посипте горіхами, що залишилися, і випікайте близько 25 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою: зробіть прокол у центрі пирога на всю товщину і витягніть шпажку.

Пиріг готовий, якщо на шпажці не залишилося налиплого сирого тіста. Якщо пиріг ще не спекся, а краєчки починають підгорати, накрийте форму аркушем пергаменту або фольги (матовою стороною вниз).

Крок 9

Готовий пиріг дістаньте з форми та остудіть на решітці. Після охолодження наріжте на порційні шматки. За бажання готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою та корицею.

Нагадаємо рецепт смачнючих пісних кексів. Така випічка потішить не тільки тих, хто дотримується посту, а й тих, хто хоче приготувати щось нове.

Раніше Фокус писав, як приготувати пісний хачапурі із зеленню. Це дуже проста страва грузинської кухні, а ще її можна приготувати з вечора, щоб вранці з апетитом поснідати.