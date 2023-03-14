Грузинський рецепт. Як приготувати пісний хачапурі із зеленню
Це дуже проста страва, а ще її можна приготувати з вечора, щоб уранці з апетитом поснідати.
Це – універсальний рецепт. Якщо вам не подобається пісний варіант, ви завжди можете додати в начинку сир сулугуні або бринзу.
Фокус розповість, як приготувати смачний пісний хачапурі із зеленню.
Пісний хачапурі із зеленню
Інгредієнти:
- Свіже листя шпинату — 100 гр;
- Кінза — 15 гр:
- Зелена цибуля — 15 гр;
- Кріп — 15 гр;
- Борошно — 550 г;
- Сухі дріжджі — 8 г;
- Цукор — 10 гр;
- Рослинна олія — 75 мл;
- Вода — 220 мл;
- Сіль, мелений чорний перець
Змішайте борошно із сіллю, цукром та дріжджами, додайте олію і перемішайте. Додати теплу воду. Головне, щоб вода була саме теплою, а не гарячою, адже тоді дріжджі не запрацюють, так само, як вода буде холодною.
Знову перемішайте. Якщо тісто видасться занадто пружним, додайте ще трохи води.
Накрийте тісто плівкою або рушником і залиште відпочити і зійти хвилин на сорок.
А поки що приготуйте начинку. Наріжте шпинат, зелену цибулю, кріп та кінзу. Можна додати мангольд.
Покладіть зелень у миску. Посоліть і поперчіть, збризкайте олією. Зелень має дати сік, для цього її треба добре перемішати.
Потім готуйте хачапурі. Візьміть кульку тіста, розкотіть, викладіть у центр начинку, присипте борошном. Зберіть краї хачапурі до центру і зліпіть їх між собою. Серцевинка має бути відкритою.
Випікайте хачапурі в духовці, розігрітій до 280 градусів, поки він не зарум'яниться. На це піде хвилин вісім. І продовжуйте, поки у вас не скінчиться тісто та начинка.
Також ви можете приготувати ще одну смачну страву грузинської кухні: справжній суп харчо з яловичиною.