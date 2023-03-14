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Їжа

Грузинський рецепт. Як приготувати пісний хачапурі із зеленню

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Фото: Ojaxi | Хачапурі із зеленню

Це дуже проста страва, а ще її можна приготувати з вечора, щоб уранці з апетитом поснідати.

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Це – універсальний рецепт. Якщо вам не подобається пісний варіант, ви завжди можете додати в начинку сир сулугуні або бринзу.

Фокус розповість, як приготувати смачний пісний хачапурі із зеленню.

Пісний хачапурі із зеленню

Інгредієнти:

  • Свіже листя шпинату — 100 гр;
  • Кінза — 15 гр:
  • Зелена цибуля — 15 гр;
  • Кріп — 15 гр;
  • Борошно — 550 г;
  • Сухі дріжджі — 8 г;
  • Цукор — 10 гр;
  • Рослинна олія — 75 мл;
  • Вода — 220 мл;
  • Сіль, мелений чорний перець

Змішайте борошно із сіллю, цукром та дріжджами, додайте олію і перемішайте. Додати теплу воду. Головне, щоб вода була саме теплою, а не гарячою, адже тоді дріжджі не запрацюють, так само, як вода буде холодною.

Знову перемішайте. Якщо тісто видасться занадто пружним, додайте ще трохи води.

Накрийте тісто плівкою або рушником і залиште відпочити і зійти хвилин на сорок.

А поки що приготуйте начинку. Наріжте шпинат, зелену цибулю, кріп та кінзу. Можна додати мангольд.

Покладіть зелень у миску. Посоліть і поперчіть, збризкайте олією. Зелень має дати сік, для цього її треба добре перемішати.

Потім готуйте хачапурі. Візьміть кульку тіста, розкотіть, викладіть у центр начинку, присипте борошном. Зберіть краї хачапурі до центру і зліпіть їх між собою. Серцевинка має бути відкритою.

Випікайте хачапурі в духовці, розігрітій до 280 градусів, поки він не зарум'яниться. На це піде хвилин вісім. І продовжуйте, поки у вас не скінчиться тісто та начинка.

Також ви можете приготувати ще одну смачну страву грузинської кухні: справжній суп харчо з яловичиною.