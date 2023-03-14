Грузинский рецепт. Как приготовить постный хачапури с зеленью
Это очень простое блюдо, а еще его можно приготовить с вечера, чтобы утром с аппетитом позавтракать.
Это универсальный рецепт. Если вам не нравится постный вариант, вы всегда можете добавить в начинку сыр сулугуни, или брынзу.
Фокус расскажет, как приготовить вкусный постный хачапури с зеленью.
Постный хачапури с зеленью
Ингредиенты:
- Свежие листья шпината — 100 гр;
- Кинза — 15 гр:
- Зеленый лук — 15 гр;
- Укроп — 15 гр;
- Мука – 550 гр;
- Сухие дрожжи – 8 гр;
- Сахар – 10 гр;
- Растительное масло – 75 мл;
- Вода — 220 мл;
- Соль, молотый черный перец
Смешайте муку с солью, сахаром и дрожжами, добавьте растительное масло и перемешайте. Добавьте теплую воду. Главное, чтобы вода была именно теплой, а не горячей, ведь тогда дрожжи не заработают, так же, как если вода будет холодной.
Снова перемешайте. Если тесто покажется слишком упругим, добавьте еще немного воды.
Накройте тесто пленкой, или полотенцем и оставьте отдохнуть и взойти минут на сорок.
А пока приготовьте начинку. Нарежьте шпинат, зеленый лук, укроп и кинзу. Можно добавить мангольд.
Положите зелень в миску. Посолите и поперчите, сбрызните растительным маслом. Зелень должна дать сок, для этого ее надо хорошенько перемешать.
После готовьте хачапури. Возьмите шарик теста, раскатайте, выложите в центр начинку, присыпьте мукой. Соберите края хачапури в центр и слепите между собой. Сердцевинка должна сотаваться открытой.
Пеките хачапури в духовке, разогретой до 280 градусов, пока он не зарумянится. На это уйдет минут восемь. И продолжайте, пока у вас не кончится тесто и начинка.
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