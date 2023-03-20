Оригінальний рецепт знайомої страви. Як приготувати пісний штрудель

Головне у цьому рецепті підібрати смачні яблука для начинки.

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Традиційний штрудель готують в Австрії і його головна "фішка" — тонке тісто та дуже багато начинки. Але приготувати його можна і з пісного тіста. І він буде не менш смачним.

Головне, підібрати хороші яблука для начинки — в ідеалі це повинні бути щільні та хрумкі плоди з кисло-солодким смаком, сорт на кшталт "грені-сміт". Фокус розповість, як приготувати смачний штрудель.

Пісний штрудель

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода — 250 мл;

оцет 9% — 3 мл;

олія — 60 мл;

дрібка солі;

яблука — 1,3 кг;

цукор — 200 г;

родзинки — 150 г;

кориці.

Відміряйте борошно, додайте олію, щіпку солі, трохи оцту та перемішайте. Влийте воду та замісіть щільне еластичне тісто. Скатайте в кулю, накрийте плівкою і приберіть холодильник на кілька годин.

Яблука очистіть та наріжте невеликими кубиками. Висипте на лист, застелений пергаментом, розрівняйте і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин. Після поставте охолоджуватися. Родзинки замочіть в окропі, потім відіжміть і додайте до яблук. Присипте цукром і корицею і добре перемішайте начинку.

Тіста, яке ви приготували, вистачить на три штруделі. Отже, розділіть його на три частини і використовуйте тільки одну з них. Дві інші частини тіста можна заморозити, або приготувати щось інше. Наприклад пиріг із начинкою із зелені.

Тепер час готувати штрудель. Тісто трохи розтягніть та розкатуйте максимально тонко. Це тісто можна розтягувати, щоб воно вийшло максимально тонким і майже прозорим. Сформуйте прямокутник.

Викладіть начинку на тісто з довгого боку й обережно згортайте в рулет, краї тіста підверніть. Тепер найскладніше: перенести штрудель на лист. Тож спочатку перекотіть його на рушник, а потім перекотіть на лист, застелений пергаментом. Змастіть зверху олією. Випікайте приблизно 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Нарізайте штрудель, коли він охолоне.

А якщо духовки у вас немає, але яблучний пиріг усе одно хочеться приготувати, то його можна спекти і на сковороді.