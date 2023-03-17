Якщо немає духовки. Як приготувати яблучний пиріг на сковороді

Пиріг з яблуками — це дуже смачно і є безліч рецептів для духовки. Але за цим рецептом він чудово вийде і на сковороді.

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Коли збираєшся готувати пиріг, одразу думаєш, що знадобитися духовка. Але якщо доступу до духовки немає, або просто не хочеться її розігрівати, а ви вже налаштувалися на приготування пирога. Тоді цей рецепт вам підійде.

Як приготувати яблучний пиріг на сковороді, розповіла фуд-блогерка Alina FooDee.

Яблучний пиріг на сковороді

Інгредієнти:

два великі яблука;

два яйця;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

розтоплене вершкове масло — 25 г;

сметана або йогурт — 120 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 10 г;

кориця, цукрова пудра для посипання, щіпка солі.

Яблука краще брати кислуваті, або кисло-солодкі. Ріжемо яблука кубиками, чистити не треба. У мисці змішуємо два яйця, звичайний цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком. Додаємо розтоплене вершкове масло та дрібку солі. Його можна замінити на олію. Усе перемішуємо вінчиком і додаємо сметану та борошно. Після додавання кожного інгредієнта — знову перемішуємо вінчиком.

Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури, тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника.

Пізніше додавайте в тісто порізані яблука і перемішуйте.

Викладайте тісто в сковорідку (в ідеалі, діаметром 24 см), змащену вершковим маслом, розрівнюйте, ставте на невеликий вогонь і накривайте кришкою. Печіть близько 40 хвилин, але стежте, щоб низ не підгорів. Якщо на кришці буде утворюватися конденсат — витирайте його паперовим рушником.

Переверніть пиріг за допомогою пергаменту і великої тарілки. І в пергаменті допікайте на пательні ще близько 10 хвилин.

Посипте пиріг зверху цукровою пудрою, змішаною з корицею.

Також ви можете приготувати чудовий пиріг із яблуками під назвою "Вуаль нареченої". Але цей пиріг із тіста філо готується у духовці.