Якщо немає духовки. Як приготувати яблучний пиріг на сковороді
Пиріг з яблуками — це дуже смачно і є безліч рецептів для духовки. Але за цим рецептом він чудово вийде і на сковороді.
Коли збираєшся готувати пиріг, одразу думаєш, що знадобитися духовка. Але якщо доступу до духовки немає, або просто не хочеться її розігрівати, а ви вже налаштувалися на приготування пирога. Тоді цей рецепт вам підійде.
Як приготувати яблучний пиріг на сковороді, розповіла фуд-блогерка Alina FooDee.
Яблучний пиріг на сковороді
Інгредієнти:
- два великі яблука;
- два яйця;
- цукор — 80 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- розтоплене вершкове масло — 25 г;
- сметана або йогурт — 120 г;
- борошно — 160 г;
- розпушувач — 10 г;
- кориця, цукрова пудра для посипання, щіпка солі.
Яблука краще брати кислуваті, або кисло-солодкі. Ріжемо яблука кубиками, чистити не треба. У мисці змішуємо два яйця, звичайний цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком. Додаємо розтоплене вершкове масло та дрібку солі. Його можна замінити на олію. Усе перемішуємо вінчиком і додаємо сметану та борошно. Після додавання кожного інгредієнта — знову перемішуємо вінчиком.
Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури, тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника.
Пізніше додавайте в тісто порізані яблука і перемішуйте.
Викладайте тісто в сковорідку (в ідеалі, діаметром 24 см), змащену вершковим маслом, розрівнюйте, ставте на невеликий вогонь і накривайте кришкою. Печіть близько 40 хвилин, але стежте, щоб низ не підгорів. Якщо на кришці буде утворюватися конденсат — витирайте його паперовим рушником.
Переверніть пиріг за допомогою пергаменту і великої тарілки. І в пергаменті допікайте на пательні ще близько 10 хвилин.
Посипте пиріг зверху цукровою пудрою, змішаною з корицею.
Також ви можете приготувати чудовий пиріг із яблуками під назвою "Вуаль нареченої". Але цей пиріг із тіста філо готується у духовці.