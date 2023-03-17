Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Якщо немає духовки. Як приготувати яблучний пиріг на сковороді

яблучний пиріг, пиріг на сковороді, простий випічка, простий рецепт випічки, простий рецепт пирога
Фото: скріншот | Яблучний пиріг можна приготувати і на сковороді

Пиріг з яблуками — це дуже смачно і є безліч рецептів для духовки. Але за цим рецептом він чудово вийде і на сковороді.

Related video

Коли збираєшся готувати пиріг, одразу думаєш, що знадобитися духовка. Але якщо доступу до духовки немає, або просто не хочеться її розігрівати, а ви вже налаштувалися на приготування пирога. Тоді цей рецепт вам підійде.

Як приготувати яблучний пиріг на сковороді, розповіла фуд-блогерка Alina FooDee.

Яблучний пиріг на сковороді

Інгредієнти:

  • два великі яблука;
  • два яйця;
  • цукор — 80 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • розтоплене вершкове масло — 25 г;
  • сметана або йогурт — 120 г;
  • борошно — 160 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • кориця, цукрова пудра для посипання, щіпка солі.

Яблука краще брати кислуваті, або кисло-солодкі. Ріжемо яблука кубиками, чистити не треба. У мисці змішуємо два яйця, звичайний цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком. Додаємо розтоплене вершкове масло та дрібку солі. Його можна замінити на олію. Усе перемішуємо вінчиком і додаємо сметану та борошно. Після додавання кожного інгредієнта — знову перемішуємо вінчиком.

Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури, тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника.

Пізніше додавайте в тісто порізані яблука і перемішуйте.

Викладайте тісто в сковорідку (в ідеалі, діаметром 24 см), змащену вершковим маслом, розрівнюйте, ставте на невеликий вогонь і накривайте кришкою. Печіть близько 40 хвилин, але стежте, щоб низ не підгорів. Якщо на кришці буде утворюватися конденсат — витирайте його паперовим рушником.

Переверніть пиріг за допомогою пергаменту і великої тарілки. І в пергаменті допікайте на пательні ще близько 10 хвилин.

Посипте пиріг зверху цукровою пудрою, змішаною з корицею.

Також ви можете приготувати чудовий пиріг із яблуками під назвою "Вуаль нареченої". Але цей пиріг із тіста філо готується у духовці.