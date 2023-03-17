Если нет духовки. Как приготовить яблочный пирог на сковороде

Пирог с яблоками – это очень вкусно и есть множество рецептов для духовки. Но по этому рецепту он отлично получится и на сковороде.

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Когда собираешься готовить пирог, сразу думаешь, что понадобиться духовка. Но если доступа к духовке нет, или просто не хочется ее разогревать, а вы уже настроились на приготовление пирога. Но этот рецепт вам подойдет.

Как приготовить яблочный пирог на сковороде рассказала фуд-блогер Alina FooDee.

Яблочный пирог на сковороде

Ингредиенты:

два больших яблока;

два яйца;

сахар — 80 гр;

ванильный сахар — 10 гр;

растопленное сливочное масло — 25 гр;

сметана или йогурт — 120 гр;

мука — 160 гр;

разрыхлитель — 10 гр;

корица, сахарная пудра для посыпки, щепотка соли.

Яблоки лучше брать кисловатые, или кисло-сладкие. Режем яблоки кубиками, чистить не надо. В миске смешиваем два яйца, обычный сахар и ванильный сахар. Взбиваем венчиком. Добавляем растопленное сливочное масло и щепотку соли. Его можно заменить на растительное. Все перемешиваем венчиком и добавляем сметану и муку. После добавления каждого ингредиента – снова перемешиваем венчиком.

Важно, но все ингредиенты должны быть комнатной температуры, так что заранее достаньте его из холодильника.

После добавляйте в тесто порезанные яблоки и перемешиваем.

Выкладывайте тесто в сковороду (в идеале, диаметром 24 см), смазанную сливочным маслом, разравниваем, ставим на небольшой огонь и накрываем крышкой. Пеките около 40 минут, но следите, чтобы низ не подгорел. Если на крышке будет образовываться конденсат – вытирайте его бумажным полотенцем.

Переворачиваем пирог с помощью пергамента и большой тарелки. И в пергаменте допекаем на сковороде еще около 10 минут.

Посыпьте пирог сверху сахарной пудрой, смешанной с корицей.

Также вы можете приготовить чудесный пирог с яблоками под названием "Вуаль невесты". Но этот пирог из теста фило готовится в духовке.