Оригинальный рецепт знакомого блюда. Как приготовить постный штрудель

Главное в этом рецепте подобрать вкусные яблоки для начинки.

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Традиционный штрудель готовят в Австрии и его главная "фишка" – тонкое тесто и очень много начинки. Но приготовить его можно и из постного теста. И он будет не менее вкусным.

Главное, подобрать хорошие яблоки для начинки – в идеале это должны быть плотные и хрустящие плоды с кисло-сладким вкусом, сорт вроде "гренни-смит". Фокус расскажет, как приготовить вкусный штрудель.

Постный штрудель

Ингредиенты:

мука — 500 гр;

вода — 250 мл;

уксус 9% — 3 мл;

растительное масло — 60 мл;

щепотка соли;

яблоки — 1,3 кг;

сахар — 200 гр;

изюм – 150 гр;

корица.

Отмеряйте муку, добавьте растительное масло, щепотку соли, немного уксуса и перемешайте. Влейте воду и замесите плотное эластичное тесто. Скатайте в ком, накройте пленкой и уберите в холодильник на пару часов.

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Высыпьте на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10–15 минут. После поставьте остывать. Изюм замочите в кипятке, после отожмите и добавьте к яблокам. Присыпьте сахаром и корицей и хорошо перемешайте начинку.

Теста, которое вы приготовили, хватит на три штруделя. Так что разделите его на три части и используйте только одну из них. Две остальные части теста можно заморозить, или приготовить из него что-то другое. Например пирог с начинкой из зелени.

Теперь время готовить штрудель. Тесто немного растяните и раскатывайте максимально тонко. Это тесто можно растягивать, чтобы оно получилось максимально тонким и почти прозрачным. Сформируйте прямоугольник.

Выложите начинку на тесто по длинной стороне и аккуратно сворачивайте в рулет, края теста подверните. Теперь самое сложное: перенести штрудель на противень. Так что сначала перекатите его на полотенце, а потом перекатите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху растительным маслом. Выпекайте около 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Нарезайте штрудель, когда он остынет.

А если духовки у вас нет, но яблочный пирог все равно приготовить хочется, то его можно испечь и на сковороде.