Проста випічка. Рецепт пісних кексів

Пісна випічка актуальна не тільки для тих, хто дотримується посту, але також і для тих, хто хоче приготувати щось нове.

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Смачні кекси можна приготувати і без таких інгредієнтів, як яйця та молоко. Вони все одно вийдуть смачними та пишними.

А також їх можна зробити ще смачнішим, якщо доповнити на свій смак. Можна натерти трохи апельсинової цедри, додати ваніль, або покласти кілька ложок какао.

Фокус розповість, як приготувати смачні кекси, які підійдуть і тим, хто дотримується посту, і тим, хто не вживає продуктів тваринного походження.

Пісні кекси

Інгредієнти:

тепла вода — 250 мл;

мед — 2 ст. л.;

цукор — півсклянки;

олія — півсклянки;

борошно — 2 склянки;

сода негашена — 1,5 ч. л.;

дрібка солі.

Налийте в миску теплу воду, додайте мед і розмішайте. Краще брати рідкий мед, але якщо у вас такого немає, просто нагрійте мед у мікрохвильовій печі, або на водяній бані.

Додайте цукор, дрібку солі та олію без запаху. Все ретельно розмішайте.

В іншій мисці змішайте борошно та соду. І потроху додайте до рідких інгредієнтів. Щоразу перемішуючи, щоб не було грудочок.

Тісто має бути гладким та однорідним і досить рідким, щоб його можна було розливати по формах.

А розподіляючи тісто по формах, потрібно пам'ятати, що кекси в процесі готовності добре піднімаються, тож варто це враховувати і залишати у формах місце.

Духовку розігріваємо до 180 градусів, кекси випікаємо приблизно 20 хвилин.

Це базовий рецепт, тож урізноманітнити свої пісні кекси ви можете, додавши в них шоколадні краплі, сухофрукти, горіхи, або родзинки. Також до борошна можна додати какао-порошок і тоді у вас вийде шоколадна випічка.

Також ви можете приготувати кекс із сиром і сухофруктами. І, прочитавши наш матеріал, розібратися, чому кекси та капкейки іноді опадають у духовці та виходять не такими пишними, як хочеться.