Простая выпечка. Рецепт постных кексов

Постная выпечка актуальна не только для тех, кто соблюдает пост, но также и для те, кто хочет приготовить что-то новое.

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Вкусные кексы можно приготовить и без таких ингредиентов, как яйца и молоко. Они все равно получатся вкусными и пышными.

А также их можно сделать еще вкуснее, если дополнить по своему вкусу. Можно натереть в муку немного апельсиновой цедры, добавить ваниль, или положить пару ложек какао.

Фокус расскажет, как приготовить вкусные кексы, которые подойдут и тем, кто постится, и не употребляет продукты животного происхождения.

Постные кексы

Ингредиенты:

теплая вода — 250 мл;

мед — 2 ст.л.;

сахар – полстакана;

масло растительное – полстакана;

мука — 2 стакана;

сода негашеная – 1,5 ч. л.;

щепотка соли.

Налейте в миску теплую воду, добавьте мед и размешайте. Лучше брать жидкий мед, но если у вас такого нет, просто нагрейте слегка мед в микроволновке, или на водяной бане.

Добавьте сахар, щепотку соли и растительное масло без запаха. Все тщательно размешайте.

В другой миске смешайте муку и соду. И понемногу добавляйте к жидким ингредиентам. Каждый раз перемешивая, чтобы не было комочков.

Тесто должно получиться гладким и однородным и достаточно жидким, чтобы его можно было разливать по формочкам.

А распределяя тесто по формочкам, нужно помнить, что кексы в процессе готовности отлично поднимаются, так что стоит это учитывать и оставлять в формочках место.

Духовку разогреваем до 180 градусов, кексы выпекаем около 20 минут.

Это базовый рецепт, так что разнообразить свои постные кексы вы можете, добавив в них шоколадные капли, сухофрукты, орехи, или изюм. Также в муку можно добавить какао-порошок и тогда у вас получится шоколадная выпечка.

Также вы можете приготовить кекс с творогом и сухофруктами. И, прочитав наш материал, разобраться, почему кексы и капкейки иногда опадают в духовке и получаются не такими пышными, как хочется.