Десерт на выходные: рецепт творожного кекса с цукатами

Если в кекс добавить разноцветные цукаты, он получится не только вкусным, но и ярким.

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Если у вас есть немного творога, цукатов и настроения экспериментировать на кухне, предлагаем порадовать домочадцев простым в приготовлении, но очень вкусным творожным кексом. Как сделать его быстро и без хлопот, рассказала и показала кулинарный блогер Кристина Азизян. Особенно рецепт придется по душе тем, кто не любит возиться с дрожжевым тестом.

Творожный кекс с цукатами

Ингредиенты:

творог – 200 гр;

сахар – 100 гр;

яйца – 3 шт;

разрыхлитель – 10 гр (или 1 ч. л. соды, гашенной 1 ч. л. уксуса)

ванилин;

растопленное сливочное масло – 40 гр;

мука – 150 гр;

цукаты или сухофрукты и изюм – 100-150 гр.

Способ приготовления:

Яйца хорошо взбить с сахаром, добавить творог, гашенную соду, просеянную муку, цукаты, масло. Все хорошо перемешать. Готовую массу переложить в смазанную маслом форму и отправить в предварительно разогретую до 160-180 градусов духовку на 45-50 минут. Проверять готовность изделия рекомендуем при помощи деревянной зубочистки или шпажки. Если при протыкании кекса она сухая, значит, он готов. Верх готового кекса можно посыпать сахарной пудрой.

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