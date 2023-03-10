Десерт на вихідні: рецепт сирного кексу з цукатами

Якщо в кекс додати різнокольорові цукати, він вийде не тільки смачним, але і яскравим.

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Якщо у вас є трохи сиру, цукатів і настрій експериментувати на кухні, пропонуємо порадувати домочадців простим у приготуванні, але дуже смачним сирним кексом. Як зробити його швидко і без клопоту, розповіла та показала кулінарна блогерка Крістіна Азізян. Особливо рецепт припаде до душі тим, хто не любить поратися з дріжджовим тістом.

Сирний кекс із цукатами

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г;

цукор — 100 г;

яйця — 3 шт.;

розпушувач — 10 г (або 1 ч. л. соди, погашена 1 ч. л. оцту);

ванілін;

розтоплене вершкове масло — 40 г;

борошно — 150 г;

цукати або сухофрукти та родзинки — 100-150 г.

Спосіб приготування:

Яйця добре збити з цукром, додати сир, гашену соду, просіяне борошно, цукати, масло. Все добре перемішати. Готову масу перекласти в змащену маслом форму і відправити в попередньо розігріту до 160-180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Перевіряти готовність виробу рекомендуємо за допомогою дерев'яної зубочистки чи шпажки. Якщо після протикання кексу вона суха, то він готовий. Верх готового кексу можна посипати цукровою пудрою.

Раніше Фокус писав, як приготувати сир "Моцарелла" в домашніх умовах.