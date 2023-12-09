Удивите гостей на Новый год: необычный картофельный салат с медом, горчицей и миндалем

Необычное сочетание вкусов, запахов и текстур — вот что обеспечит успех этому необычному картофельному салату с карамелизированным миндалем и дижонской горчмцей. Готовится он предельно просто, а результат превзойдет ваши ожидания.

Если вы ищете рецепт вкусного новогоднего блюда, которым удивите всех гостей, приготовьте этот картофельный салат с карамелизированным миндалем и зерновой горчицей. Рецептом блюда поделился сайт Taste.

Продукты рассчитаны на 6 порций. Вы можете их уменьшить или увеличить в зависимости от количества гостей.

Ингредиенты

миндальные орехи – 80 г;

мед – 3 ст. л.

крупная морская соль – 0,5 ч.л.;

картофель – 1,25 кг;

корнишоны (или небольшие маринованные огурцы) – 6 шт.;

зеленый чеснок или лук – пучок;

репчатый лук (белый салатный) – 1 небольшая луковица.

Для медово-горчичной заправки:

дижонская (зерновая) горчица – 2 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

яблочный уксус – 3 ч. л.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень силиконовым ковриком для выпечки.

Измельчите миндаль в блендере до крупной крошки. Смешайте его с солью и медом, выложите на противень, разровняйте тонким слоем и выпекайте 5-6 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть.

Шаг 2

Нарежьте картофель крупными кусками и сварите в подсоленной воде до готовности. Время варки зависит от размера кусочков и сорта картофеля. Слейте воду из кастрюли и оставьте картофель остывать.

Шаг 3

Приготовьте медово-горчичную заправку. Для этого смешайте в миске горчицу, мед, масло и уксус и взбейте венчиком.

Шаг 4

Добавьте в миску с заправкой картофель, нарезанные мелко корнишоны, чеснок и лук. Аккуратно перемешайте.

Шаг 5

Выложите салат на сервировочное блюдо. Поломайте миндальную карамель на небольшие кусочки, выложите их сверху на картофель и подавайте.

Шаг 6

Если вы приготовили салат заранее, добавляйте карамель непосредственно перед подачей, чтобы она не растаяла. До этого держите ее в закрытой посуде при комнатной температуре.

Напомним, приготовьте к Новому году яркий салат "Жозефина". Чтобы салат был еще вкуснее и сочнее, пожержите его перед подачей пару часов в холодильнике.

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