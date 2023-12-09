Удивите гостей на Новый год: необычный картофельный салат с медом, горчицей и миндалем
Необычное сочетание вкусов, запахов и текстур — вот что обеспечит успех этому необычному картофельному салату с карамелизированным миндалем и дижонской горчмцей. Готовится он предельно просто, а результат превзойдет ваши ожидания.
Если вы ищете рецепт вкусного новогоднего блюда, которым удивите всех гостей, приготовьте этот картофельный салат с карамелизированным миндалем и зерновой горчицей. Рецептом блюда поделился сайт Taste.
Продукты рассчитаны на 6 порций. Вы можете их уменьшить или увеличить в зависимости от количества гостей.
Ингредиенты
- миндальные орехи – 80 г;
- мед – 3 ст. л.
- крупная морская соль – 0,5 ч.л.;
- картофель – 1,25 кг;
- корнишоны (или небольшие маринованные огурцы) – 6 шт.;
- зеленый чеснок или лук – пучок;
- репчатый лук (белый салатный) – 1 небольшая луковица.
Для медово-горчичной заправки:
- дижонская (зерновая) горчица – 2 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- яблочный уксус – 3 ч. л.
Приготовление
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень силиконовым ковриком для выпечки.
Измельчите миндаль в блендере до крупной крошки. Смешайте его с солью и медом, выложите на противень, разровняйте тонким слоем и выпекайте 5-6 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть.
Шаг 2
Нарежьте картофель крупными кусками и сварите в подсоленной воде до готовности. Время варки зависит от размера кусочков и сорта картофеля. Слейте воду из кастрюли и оставьте картофель остывать.
Шаг 3
Приготовьте медово-горчичную заправку. Для этого смешайте в миске горчицу, мед, масло и уксус и взбейте венчиком.
Шаг 4
Добавьте в миску с заправкой картофель, нарезанные мелко корнишоны, чеснок и лук. Аккуратно перемешайте.
Шаг 5
Выложите салат на сервировочное блюдо. Поломайте миндальную карамель на небольшие кусочки, выложите их сверху на картофель и подавайте.
Шаг 6
Если вы приготовили салат заранее, добавляйте карамель непосредственно перед подачей, чтобы она не растаяла. До этого держите ее в закрытой посуде при комнатной температуре.
Напомним, приготовьте к Новому году яркий салат "Жозефина". Чтобы салат был еще вкуснее и сочнее, пожержите его перед подачей пару часов в холодильнике.
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