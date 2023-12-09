Здивуйте гостей на Новий рік: незвичайний картопляний салат із медом, гірчицею та мигдалем

Незвичайне поєднання смаків, запахів і текстур — ось що забезпечить успіх цьому незвичайному картопляному салату з карамелізованим мигдалем і діжонською гірчицею. Готується він гранично просто, а результат перевершить ваші очікування.

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Якщо ви шукаєте рецепт смачної новорічної страви, якою здивуєте всіх гостей, приготуйте цей картопляний салат із карамелізованим мигдалем і зерновою гірчицею. Рецептом страви поділився сайт Taste.

Продукти розраховані на 6 порцій. Ви можете їх зменшити або збільшити залежно від кількості гостей.

Інгредієнти

мигдальні горіхи — 80 г;

мед — 3 ст. л.

велика морська сіль — 0,5 ч.л.;

картопля — 1,25 кг;

корнішони (або невеликі мариновані огірки) — 6 шт;

зелений часник або цибуля — пучок;

ріпчаста цибуля (біла салатна) — 1 невелика цибулина.

Для медово-гірчичної заправки:

діжонська (зернова) гірчиця — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

яблучний оцет — 3 ч. л.

Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко силіконовим килимком для випічки.

Подрібніть мигдаль у блендері до великої крихти. Змішайте його з сіллю і медом, викладіть на деко, розрівняйте тонким шаром і випікайте 5-6 хвилин до золотистого кольору. Дайте повністю охолонути.

Крок 2

Наріжте картоплю великими шматками та зваріть у підсоленій воді до готовності. Час варіння залежить від розміру шматочків і сорту картоплі. Злийте воду з каструлі та залиште картоплю остигати.

Крок 3

Приготуйте медово-гірчичну заправку. Для цього змішайте в мисці гірчицю, мед, олію та оцет і збийте вінчиком.

Крок 4

Додайте в миску із заправкою картоплю, нарізані дрібно корнішони, часник і цибулю. Акуратно перемішайте.

Крок 5

Викладіть салат на сервірувальне блюдо. Поламайте мигдалеву карамель на невеликі шматочки, викладіть їх зверху на картоплю і подавайте.

Крок 6

Якщо ви приготували салат заздалегідь, додавайте карамель безпосередньо перед подачею, щоб вона не розтанула. До цього тримайте її в закритому посуді за кімнатної температури.

Нагадаємо, приготуйте до Нового року яскравий салат "Жозефіна". Щоб салат був ще смачнішим і соковитішим, пожержіть його перед подачею кілька годин у холодильнику.

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