Здивуйте гостей на Новий рік: незвичайний картопляний салат із медом, гірчицею та мигдалем
Незвичайне поєднання смаків, запахів і текстур — ось що забезпечить успіх цьому незвичайному картопляному салату з карамелізованим мигдалем і діжонською гірчицею. Готується він гранично просто, а результат перевершить ваші очікування.
Якщо ви шукаєте рецепт смачної новорічної страви, якою здивуєте всіх гостей, приготуйте цей картопляний салат із карамелізованим мигдалем і зерновою гірчицею. Рецептом страви поділився сайт Taste.
Продукти розраховані на 6 порцій. Ви можете їх зменшити або збільшити залежно від кількості гостей.
Інгредієнти
- мигдальні горіхи — 80 г;
- мед — 3 ст. л.
- велика морська сіль — 0,5 ч.л.;
- картопля — 1,25 кг;
- корнішони (або невеликі мариновані огірки) — 6 шт;
- зелений часник або цибуля — пучок;
- ріпчаста цибуля (біла салатна) — 1 невелика цибулина.
Для медово-гірчичної заправки:
- діжонська (зернова) гірчиця — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- яблучний оцет — 3 ч. л.
Приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко силіконовим килимком для випічки.
Подрібніть мигдаль у блендері до великої крихти. Змішайте його з сіллю і медом, викладіть на деко, розрівняйте тонким шаром і випікайте 5-6 хвилин до золотистого кольору. Дайте повністю охолонути.
Крок 2
Наріжте картоплю великими шматками та зваріть у підсоленій воді до готовності. Час варіння залежить від розміру шматочків і сорту картоплі. Злийте воду з каструлі та залиште картоплю остигати.
Крок 3
Приготуйте медово-гірчичну заправку. Для цього змішайте в мисці гірчицю, мед, олію та оцет і збийте вінчиком.
Крок 4
Додайте в миску із заправкою картоплю, нарізані дрібно корнішони, часник і цибулю. Акуратно перемішайте.
Крок 5
Викладіть салат на сервірувальне блюдо. Поламайте мигдалеву карамель на невеликі шматочки, викладіть їх зверху на картоплю і подавайте.
Крок 6
Якщо ви приготували салат заздалегідь, додавайте карамель безпосередньо перед подачею, щоб вона не розтанула. До цього тримайте її в закритому посуді за кімнатної температури.
Нагадаємо, приготуйте до Нового року яскравий салат "Жозефіна". Щоб салат був ще смачнішим і соковитішим, пожержіть його перед подачею кілька годин у холодильнику.
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