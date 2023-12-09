Пирог с мандаринами – создайте яркое настроение посреди пасмурной зимы

Невероятно жизнерадостный и незабываемо вкусный – пирог с мандаринами украсит даже будничное чаепитие. Несложный набор ингредиентов, совсем немного усилий – и ваши домочадцы радуются ароматному десерту.

Пирог с мандаринами по этому легкому рецепту поднимет настроение окружающим даже в самую пасмурную погоду. А его приготовление не потребует специальных навыков или малодоступных продуктов. Рецептом поделился портал 1000.menu,

Ингредиенты

яйца – 3 шт;

сахар – 150 г;

мука пшеничная – 150 гр;

масло сливочное масло – 50 гр + еще немного, чтобы смазать форму;

мандарины – 3 шт;

сода пищевая – 0,3 ч.л.

Приготовление

Шаг 1

Взбейте яйца с сахаром – сперва на минимальной мощности миксера, а затем на максимальной – до пышной белой пены.

Шаг 2

Очистите мандарины от кожуры и проверьте, чтобы в полученных дольках не было косточек.

Шаг 3

Добавьте просеянную муку и очень аккуратно вмешайте ее в яичную смесь. При необходимости добавьте немного муки, чтобы получить необходимую консистенцию теста.

Шаг 4

Влейте в тесто растопленное сливочное масло, помешивая его. Учитывайте, что можно можно использовать и такое же количество растительного масла.

Шаг 5

Смажьте форму для выпечки маслом и вылейте в нее тесто. На этот объем теста будет достаточно формы диаметром 20 см.

Шаг 6

Разместите поверху мандариновые дольки и ставьте пирог в предварительно разогретый до 180 ⁰С духовой шкаф. Выпекайте пирог около 40-50 минут, в зависимости от своей духовки, до золотистого цвета. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки, которая должна выйти из теста сухой.

Шаг 7

Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть. При желании можно присыпать его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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