Пирог с мандаринами – создайте яркое настроение посреди пасмурной зимы
Невероятно жизнерадостный и незабываемо вкусный – пирог с мандаринами украсит даже будничное чаепитие. Несложный набор ингредиентов, совсем немного усилий – и ваши домочадцы радуются ароматному десерту.
Пирог с мандаринами по этому легкому рецепту поднимет настроение окружающим даже в самую пасмурную погоду. А его приготовление не потребует специальных навыков или малодоступных продуктов. Рецептом поделился портал 1000.menu,
Ингредиенты
- яйца – 3 шт;
- сахар – 150 г;
- мука пшеничная – 150 гр;
- масло сливочное масло – 50 гр + еще немного, чтобы смазать форму;
- мандарины – 3 шт;
- сода пищевая – 0,3 ч.л.
Приготовление
Шаг 1
Взбейте яйца с сахаром – сперва на минимальной мощности миксера, а затем на максимальной – до пышной белой пены.
Шаг 2
Очистите мандарины от кожуры и проверьте, чтобы в полученных дольках не было косточек.
Шаг 3
Добавьте просеянную муку и очень аккуратно вмешайте ее в яичную смесь. При необходимости добавьте немного муки, чтобы получить необходимую консистенцию теста.
Шаг 4
Влейте в тесто растопленное сливочное масло, помешивая его. Учитывайте, что можно можно использовать и такое же количество растительного масла.
Шаг 5
Смажьте форму для выпечки маслом и вылейте в нее тесто. На этот объем теста будет достаточно формы диаметром 20 см.
Шаг 6
Разместите поверху мандариновые дольки и ставьте пирог в предварительно разогретый до 180 ⁰С духовой шкаф. Выпекайте пирог около 40-50 минут, в зависимости от своей духовки, до золотистого цвета. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки, которая должна выйти из теста сухой.
Шаг 7
Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть. При желании можно присыпать его сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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