Свиные ребрышки "Джек Дениелс" в глазури: сочное мясо к праздничному столу

Технология приготовления ребрышек "Джек Дениелс" очень проста. Секрет блюда, который делает ребра изумительно вкусными — в правильной глазури.

Свиные ребрышки "Джек Дениелс" в глазури станут украшением вашего новогоднего стола. А с их приготовлением справится даже начинающий кулинар. Рецептом приготовления ребрышек поделился сайт "Кукорама".

Ингредиенты

свиные ребра – 2 кг;

соль – 16 г;

перец черный молотый – 10 г;

копченая паприка – по вкусу;

чеснок сушеный – по вкусу;

масло растительное – 2 столовые ложки.

Для глазури:

чеснок – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

масло растительное – 2 ст. л.;

болгарский перец – 1/2 шт.;

соль – 3 г;

копченая паприка – 1 ч. л.;

сок ананасовый – 300 мл;

крахмал кукурузный – 1 ч. л.;

виски – 50 мл;

соус терияки – 2 ст. л.

Приготовление

Шаг 1

С внутренней стороны ребрышек снимите толстую пленку, чтобы мясо хорошо промариновалось. Если ребрышки слишком жирные, срежьте с их наружной стороны слой сала – оно пригодится чуть позже.

Шаг 2

Выложите ребра на лист фольги. Посыпьте солью, черным перцем, копченой паприкой и сухим чесноком. Полейте маслом и хорошо натрите поверхность ребрышек смесью специй и масла со всех сторон.

Шаг 3

Разогрейте духовку до 180°C. Ребрышки плотно заверните в фольгу в три слоя и запекайте их 1 час.

Шаг 4

Головку чеснока немного раскройте сверху, чтобы верхушки зубчиков разошлись, а основание держалось на донце. Сбрызните растительным маслом, заверните в фольгу и отправьте в духовку к ребрам на 20 минут.

Шаг 5

Приготовьте глазурь. Лук и болгарский перец порежьте мелким кубиком. Перец можно взять свежий или замороженный.

Шаг 6

В сотейник с толстым дном налейте растительное масло, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте болгарский перец и обжаривайте еще несколько минут, пока перец не пустит сок.

Шаг 7

Добавьте в сотейник копченую паприку, соль, ананасовый сок и соус терияки. Доведите глазурь до кипения, уменьшите огонь и томите около 5 минут.

Шаг 8

В чашке разведите чайную ложку крахмала с рюмкой виски. Помешивая глазурь в сотейнике, влейте туда разведенный крахмал и варите еще несколько минут.

Шаг 9

Достаньте чеснок из духовки и выдавите размякшие зубчики в сотейник. Все хорошо перемешайте и дайте остыть.

Шаг 10

Спустя час достаньте ребрышки из духовки. Разогретую решетку гриля смажьте срезанным салом. Обжарьте ребра на гриле при температуре 230-245°C по 8 минут с каждой стороны.

Шаг 11

Не снимая с гриля, смажьте ребра глазурью и оставьте прогреться еще на 2 минуты.

Шаг 12

Готовые ребра выложите на сервировочную деревянную доску и сразу же подавайте.

Напомним, запеченная говяжья грудинка — это очень вкусное блюдо, которое можно приготовить не только на гриле, но и в духовке. Готовить это блюдо просто, но потребуется много времени.

Ранее Фокус писал, как приготовить праздничное мясное блюдо — аппетитную говядину по-пьемонтски. Если вам нравится готовить мясо одним большим куском, то попробуйте приготовить говядину по этому итальянскому рецепту с вином. Это идеальный рецепт для праздничного меню.