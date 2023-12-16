Свиные ребрышки "Джек Дениелс" в глазури: сочное мясо к праздничному столу
Технология приготовления ребрышек "Джек Дениелс" очень проста. Секрет блюда, который делает ребра изумительно вкусными — в правильной глазури.
Свиные ребрышки "Джек Дениелс" в глазури станут украшением вашего новогоднего стола. А с их приготовлением справится даже начинающий кулинар. Рецептом приготовления ребрышек поделился сайт "Кукорама".
Ингредиенты
- свиные ребра – 2 кг;
- соль – 16 г;
- перец черный молотый – 10 г;
- копченая паприка – по вкусу;
- чеснок сушеный – по вкусу;
- масло растительное – 2 столовые ложки.
Для глазури:
- чеснок – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- болгарский перец – 1/2 шт.;
- соль – 3 г;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- сок ананасовый – 300 мл;
- крахмал кукурузный – 1 ч. л.;
- виски – 50 мл;
- соус терияки – 2 ст. л.
Приготовление
Шаг 1
С внутренней стороны ребрышек снимите толстую пленку, чтобы мясо хорошо промариновалось. Если ребрышки слишком жирные, срежьте с их наружной стороны слой сала – оно пригодится чуть позже.
Шаг 2
Выложите ребра на лист фольги. Посыпьте солью, черным перцем, копченой паприкой и сухим чесноком. Полейте маслом и хорошо натрите поверхность ребрышек смесью специй и масла со всех сторон.
Шаг 3
Разогрейте духовку до 180°C. Ребрышки плотно заверните в фольгу в три слоя и запекайте их 1 час.
Шаг 4
Головку чеснока немного раскройте сверху, чтобы верхушки зубчиков разошлись, а основание держалось на донце. Сбрызните растительным маслом, заверните в фольгу и отправьте в духовку к ребрам на 20 минут.
Шаг 5
Приготовьте глазурь. Лук и болгарский перец порежьте мелким кубиком. Перец можно взять свежий или замороженный.
Шаг 6
В сотейник с толстым дном налейте растительное масло, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте болгарский перец и обжаривайте еще несколько минут, пока перец не пустит сок.
Шаг 7
Добавьте в сотейник копченую паприку, соль, ананасовый сок и соус терияки. Доведите глазурь до кипения, уменьшите огонь и томите около 5 минут.
Шаг 8
В чашке разведите чайную ложку крахмала с рюмкой виски. Помешивая глазурь в сотейнике, влейте туда разведенный крахмал и варите еще несколько минут.
Шаг 9
Достаньте чеснок из духовки и выдавите размякшие зубчики в сотейник. Все хорошо перемешайте и дайте остыть.
Шаг 10
Спустя час достаньте ребрышки из духовки. Разогретую решетку гриля смажьте срезанным салом. Обжарьте ребра на гриле при температуре 230-245°C по 8 минут с каждой стороны.
Шаг 11
Не снимая с гриля, смажьте ребра глазурью и оставьте прогреться еще на 2 минуты.
Шаг 12
Готовые ребра выложите на сервировочную деревянную доску и сразу же подавайте.
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