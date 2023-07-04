Невероятно сочные и нежные: как приготовить ребрышки в канадском стиле

Этот рецепт подойдет для свиных ребрышек, и для говяжьих.

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Если вы любите ребрышки, то этот рецепт точно вам подойдет. И для приготовления вам не нужен гриль. Их можно приготовить и в духовке. Но если у вас в планах барбекю, то этот рецепт идеально подойдет.

Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником tomka_ann.

Ребрышки в канадском стиле

Ингредиенты:

1,3 кг ребрышек.

Для маринада:

150 г томатов в собственном соку;

150 г яблочного пюре;

1 ч. л паприки;

1 ч. л чесночного порошка;

1/3 ч. л корицы;

1 ст. л сока лимона;

3 ст. л соевого соуса;

1/2 ст. л сахара;

черный молотый перец, соль.

Очистите яблоки, уберите сердцевины и пюрируйте в блендере. С помидорами можно поступить также: взять или консервированные, или приготовить пюре из свежих томатов.

Перемешайте оба пюре. Добавьте остальные ингредиенты по своему вкусу. Вдруг вам захочется больше корицы.

Ребрышки нарежьте на порции, хорошо обмажьте маринадом, накройте пленкой, или крышкой и оставьте в холодильнике минимум на 4 часа.

Если готовите в духовке — выложите в посуду для запекания, накройте фольгой. Если на гриле – готовьте на углях.

Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте ребрышки 45 минут. Потом снимите фольгу и подрумянивайте еще 15 минут.

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