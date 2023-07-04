Неймовірно соковиті та ніжні: як приготувати реберця в канадському стилі

Цей рецепт підійде для свинячих реберець, і для яловичих.

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Якщо ви любите реберця, то цей рецепт точно вам підійде. І для приготування вам не потрібен гриль. Їх можна приготувати і в духовці. Але якщо у вас у планах барбекю, то цей рецепт ідеально підійде.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком tomka_ann.

Реберця в канадському стилі

Інгредієнти:

1,3 кг реберець.

Для маринаду:

150 г томатів у власному соку;

150 г яблучного пюре;

1 ч. л паприки;

1 ч. л часникового порошку;

1/3 ч. л кориці;

1 ст. л соку лимона;

3 ст. л соєвого соусу;

1/2 ст. л цукру;

чорний мелений перець, сіль.

Почистьте яблука, приберіть серцевини і пюруйте в блендері. З помідорами можна вчинити так само: взяти або консервовані, або приготувати пюре зі свіжих томатів.

Перемішайте обидва пюре. Додайте інші інгредієнти на свій смак. Раптом вам захочеться більше кориці.

Реберця наріжте на порції, добре змастіть маринадом, накрийте плівкою або кришкою і залиште в холодильнику мінімум на 4 години.

Якщо готуєте в духовці — викладіть у посуд для запікання, накрийте фольгою. Якщо на грилі — готуйте на вугіллі.

Розігрійте духовку до 180 градусів, запікайте реберця 45 хвилин. Потім зніміть фольгу і підрум'янюйте ще 15 хвилин.

Також ви можете приготувати дуже смачний стейк із перцевим соусом.