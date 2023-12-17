Фаршированная куриная грудка с беконом в духовке: рецепт праздничного блюда

Праздничное блюдо ресторанного уровня, с приготовлением которого справится каждый. Куриное филе отлично подходит для экспериментов с разными начинками.

Запеченная куриная грудка по этому рецепту получается очень сочной и нежной. Блюдо подойдет и для праздничного стола. Немного паприки придаст сладости корочке и насыщенный цвет, а начинка из клюквы и фисташек — оригинальный вкус. Рецептом поделилась кулинар Мишель Саутэн, сообщает Taste.

Ингредиенты

55 г коричневого сахара;

1 чайная ложка сладкой паприки;

6 филе куриной грудки;

12 ломтиков бекона.

Клюквенная начинка:

25 г (1/2 стакана) панировочных сухарей;

40 г (1/4 стакана) сушеной клюквы, крупно нарезанной;

40 г (1/4 стакана) целых ядер фисташек, крупно нарезанных;

1/4 стакана нарезанных свежих листьев петрушки;

2 столовые ложки нарезанных свежих листьев шалфея;

50 г сливочного масла, растопленного.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200C/180C с конвекцией. Застелите противень бумагой для выпечки. Смешайте коричневый сахар и паприку в небольшой миске.

Шаг 2. Для приготовления начинки смешайте в миске панировочные сухари, клюкву, фисташки, петрушку, шалфей и топленое масло до однородной массы.

Шаг 3. С помощью небольшого острого ножа сделайте в каждой куриной грудке глубокий горизонтальный надрез, чтобы получился карман (не прорезайте его до конца). Заполните клюквенной смесью.

Шаг 4. Оберните каждую куриную грудку двумя кусочками бекона и положите на застеленный бумагой противень. Посыпьте сверху сахаром. Запекайте 30 минут или до полной готовности курицы.

Примечание: клюкву можно заменить курагой или изюмом, а фисташки – грецкими орехами или орехами пекан.

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