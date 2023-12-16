Разделы
Материалы
Еда

Вкусный перекус: как приготовить шаурму с курицей и соусом цезарь

Дарья Бережная
Фото: Гастроном | Шаурма с курицей и соусом цезарь

Шаурму можно купить, а можно приготовить самостоятельно и так она получится намного вкуснее.

Все любят иногда перекусить шаурмой, но ее совсем не обязательно покупать, хоть это и известная уличная еда. Шаурму можно приготовить дома, даже вкусный соус цезарь к ней. Рецептом этого вкусного перекуса поделилась кулинарный блогер mashka_salei.

Шаурма с курицей и соусом цезарь

Ингредиенты:

  • лаваш.

Для соуса:

  • 1 сырое яйцо (яйцо перед использованием обязательно помыть с содой);
  • масло 100 мл;
  • горчица 1 ч. л.;
  • чеснок 1 зубчик (небольшой);
  • вустерский соус 2 ст л (можно соевый);
  • анчоусы в масле 4 шт (можно не добавлять если нет);
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • капуста белокочанная;
  • лук красный 1 шт;
  • помидоры 2 шт;
  • огурец свежий 2 шт;
  • шампиньоны 10 шт;
  • филе куриное 2 шт;
  • соль.

Для маринада:

  • масло 50 г;
  • соль, перец, сухой чеснок, копченая паприка.

Грибы и мясо курицы сложите в разные мисочки и маринуйте один час, смешав все ингредиенты. Резать грибы и курятину не надо.

Приготовьте соус: в чаше блендера смешиваем яйцо, масло, горчицу, чеснок, соус, анчоусы и соль. У вас получится не очень густой соус.

Капусту нарежьте, лук нарежьте и залейте кипятком, чтобы была не очень горькой.

Помидоры и огурцы нарежьте слайсами.

Грибы и курятину поджарьте на сковороде-гриль и нарежьте ломтиками. Формируйте шаурму. Разложите лаваш, смажьте соусом цезарь, выложите курицу, затем капусту, полейте соусом, добавьте помидоры, огурцы и лук. Заверните шаурму, поджарьте немножко на гриль-сковороде, разрежьте пополам и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный террин из картофеля и капусты.