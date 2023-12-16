Вкусный перекус: как приготовить шаурму с курицей и соусом цезарь
Шаурму можно купить, а можно приготовить самостоятельно и так она получится намного вкуснее.
Все любят иногда перекусить шаурмой, но ее совсем не обязательно покупать, хоть это и известная уличная еда. Шаурму можно приготовить дома, даже вкусный соус цезарь к ней. Рецептом этого вкусного перекуса поделилась кулинарный блогер mashka_salei.
Шаурма с курицей и соусом цезарь
Ингредиенты:
- лаваш.
Для соуса:
- 1 сырое яйцо (яйцо перед использованием обязательно помыть с содой);
- масло 100 мл;
- горчица 1 ч. л.;
- чеснок 1 зубчик (небольшой);
- вустерский соус 2 ст л (можно соевый);
- анчоусы в масле 4 шт (можно не добавлять если нет);
- щепотка соли.
Для начинки:
- капуста белокочанная;
- лук красный 1 шт;
- помидоры 2 шт;
- огурец свежий 2 шт;
- шампиньоны 10 шт;
- филе куриное 2 шт;
- соль.
Для маринада:
- масло 50 г;
- соль, перец, сухой чеснок, копченая паприка.
Грибы и мясо курицы сложите в разные мисочки и маринуйте один час, смешав все ингредиенты. Резать грибы и курятину не надо.
Приготовьте соус: в чаше блендера смешиваем яйцо, масло, горчицу, чеснок, соус, анчоусы и соль. У вас получится не очень густой соус.
Капусту нарежьте, лук нарежьте и залейте кипятком, чтобы была не очень горькой.
Помидоры и огурцы нарежьте слайсами.
Грибы и курятину поджарьте на сковороде-гриль и нарежьте ломтиками. Формируйте шаурму. Разложите лаваш, смажьте соусом цезарь, выложите курицу, затем капусту, полейте соусом, добавьте помидоры, огурцы и лук. Заверните шаурму, поджарьте немножко на гриль-сковороде, разрежьте пополам и подавайте.
Также вы можете приготовить вкусный террин из картофеля и капусты.