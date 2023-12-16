Вкусный перекус: как приготовить шаурму с курицей и соусом цезарь

Шаурму можно купить, а можно приготовить самостоятельно и так она получится намного вкуснее.

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Все любят иногда перекусить шаурмой, но ее совсем не обязательно покупать, хоть это и известная уличная еда. Шаурму можно приготовить дома, даже вкусный соус цезарь к ней. Рецептом этого вкусного перекуса поделилась кулинарный блогер mashka_salei.

Шаурма с курицей и соусом цезарь

Ингредиенты:

лаваш.

Для соуса:

1 сырое яйцо (яйцо перед использованием обязательно помыть с содой);

масло 100 мл;

горчица 1 ч. л.;

чеснок 1 зубчик (небольшой);

вустерский соус 2 ст л (можно соевый);

анчоусы в масле 4 шт (можно не добавлять если нет);

щепотка соли.

Для начинки:

капуста белокочанная;

лук красный 1 шт;

помидоры 2 шт;

огурец свежий 2 шт;

шампиньоны 10 шт;

филе куриное 2 шт;

соль.

Для маринада:

масло 50 г;

соль, перец, сухой чеснок, копченая паприка.

Грибы и мясо курицы сложите в разные мисочки и маринуйте один час, смешав все ингредиенты. Резать грибы и курятину не надо.

Приготовьте соус: в чаше блендера смешиваем яйцо, масло, горчицу, чеснок, соус, анчоусы и соль. У вас получится не очень густой соус.

Капусту нарежьте, лук нарежьте и залейте кипятком, чтобы была не очень горькой.

Помидоры и огурцы нарежьте слайсами.

Грибы и курятину поджарьте на сковороде-гриль и нарежьте ломтиками. Формируйте шаурму. Разложите лаваш, смажьте соусом цезарь, выложите курицу, затем капусту, полейте соусом, добавьте помидоры, огурцы и лук. Заверните шаурму, поджарьте немножко на гриль-сковороде, разрежьте пополам и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный террин из картофеля и капусты.