Оригинальная закуска: как приготовить террин из капусты, картофеля и ветчины

Это вкусное и очень простое блюдо.

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Террин из капусты, картофеля и ветчины – вкусное второе блюдо, идеально подходящее для легкого обеда или ужина. Мягкое пюре из картофеля, сыра и ветчины заворачивают в капустные листья и оставляют застывать в форме для кекса, что придает террину правильную форму и аппетитный вид.

Процесс приготовления террина быстрый и простой. Важно выбрать картофель. Желательно белый, идеально подходящий для варки и приготовления пюре.

Если вы хотите приготовить полностью вегетарианский вариант этого террина, то можно заменить приготовленные кубики ветчины кубиками свежебланшированной моркови. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Террин из капусты, картофеля и ветчины

Ингредиенты:

6 картофелин;

8 капустных листьев;

150 г нарезанной кубиками вареной ветчины;

100 г тертого пармезана;

майоран;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить террин из капусты, картофеля и ветчины, начните с того, что хорошо вымойте картофель, положите его в кастрюлю, залейте водой и варите около двадцати минут после закипания, пока он не станет мягким. Слейте с них воду и дайте картошке остыть. Бланшируйте капустные листья по 2 за раз в подсоленной воде. Слейте воду с них шумовкой, стараясь не сломать их, и переложите на чистую ткань.

Острым ножом аккуратно отделите твердые части. Очистите картофель и разомните его, собрав пюре в миску. Посолите и приправьте небольшим количеством масла, затем добавьте пармезан и молотый перец.

Хорошо перемешайте и, наконец, добавьте кубики ветчины и майоран. Форму для кекса размером примерно 10х25 см застелите пищевой пленкой. Разложите капустные листья вдоль формы.

Заполните форму картофельным пюре с сыром и ветчиной, хорошо уплотните и заверните в картофельные листья. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 4-6 часов.

По истечении этого времени аккуратно достаньте террин, нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

Если любите картофель, просто попробуйте приготовить его на сковороде.