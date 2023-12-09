Оригінальна закуска: як приготувати террін із капусти, картоплі та шинки

Це смачна і дуже проста страва.

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Террін із капусти, картоплі та шинки — смачна друга страва, що ідеально підходить для легкого обіду або вечері. М'яке пюре з картоплі, сиру та шинки загортають у капустяне листя і залишають застигати у формі для кексу, що надає терріну правильної форми та апетитного вигляду.

Процес приготування терріна швидкий і простий. Важливо вибрати картоплю. Бажано білу, яка ідеально підходить для варіння і приготування пюре.

Якщо ви хочете приготувати повністю вегетаріанський варіант цього терріна, то можна замінити приготовані кубики шинки кубиками свіжо бланшованої моркви. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Террін із капусти, картоплі та шинки

Інгредієнти:

6 картоплин;

8 капустяних листків;

150 г нарізаної кубиками вареної шинки;

100 г тертого пармезану;

майоран;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати террін із капусти, картоплі та шинки, почніть із того, що добре вимийте картоплю, покладіть її в каструлю, залийте водою і варіть близько двадцяти хвилин після закипання, поки вона не стане м'якою. Злийте з них воду і дайте картоплі охолонути. Бланшуйте капустяне листя по 2 за раз у підсоленій воді. Злийте воду з нього шумівкою, намагаючись не зламати його, і перекладіть на чисту тканину.

Гострим ножем акуратно відокремте тверді частини. Очистить картоплю і розімніть її, зібравши пюре в миску. Посоліть і приправте невеликою кількістю олії, потім додайте пармезан і мелений перець.

Добре перемішайте і, нарешті, додайте кубики шинки та майоран. Форму для кексу розміром приблизно 10х25 см застеліть харчовою плівкою. Розкладіть капустяне листя вздовж форми.

Заповніть форму картопляним пюре з сиром і шинкою, добре ущільніть і загорніть у картопляне листя. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 4-6 годин.

Після закінчення цього часу акуратно дістаньте террин, наріжте на скибочки та подавайте до столу.

Якщо любите картоплю, просто спробуйте приготувати її на сковороді.