Блюда турецкой кухни: рецепт пирога Ревани
Ревани — очень вкусный и сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом.
Поскольку пирог Ревани готовят во многих странах, у него есть множество вариаций. В турецкой кухне используется манная крупа. Такое блюдо, как и многие восточные сладости, можно отнести к щербетным, то есть к таким, которые просачиваются сиропом. Готовится этот пирог-манник достаточно просто и быстро, сообщает Travel Food Atlas.
Ингредиенты
Тесто:
- крупа манная — 200 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 125 мл;
- масло сливочное (для смазывания формы) — 20 г;
- йогурт — 225 мл;
- мука пшеничная — 200 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- сахар —100 г;
- сахар ванильный — 20 г;
- яйца куриные — 2 шт.
Сироп:
- вода — 250 мл;
- сахар — 150 г;
- сок лимонный — 2 ст. л.
Для посыпки:
- кокосовая стружка 5 ст. л.;
- молотые фисташки 5 ст. л.
Приготовление
Шаг 1. Поставьте сахар и воду в кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите 15 минут. Выключите огонь и выжмите сок лимона. Дайте сиропу полностью остыть.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 170°С. Застелите форму для выпечки размером 9x13 пергаментной бумагой.
Шаг 3. Взбейте яйца и сахар в большой миске с помощью электрического миксера и венчика около 5 минут, пока они не станут пышными и светлыми.
Шаг 4. Смешайте ванильный экстракт, растительное масло и йогурт. Добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель, соль и перемешайте.
Шаг 5. Переложите тесто в форму для запекания. Разровняйте верх и несколько раз постучите формой по столу, чтобы выпустить лишний воздух.
Шаг 6. Выпекайте в духовке 30 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте в корж зубочистку и, если она чистая, значит, можно пирог доставать.
Шаг 7. Дайте пирогу остыть в течение 5 минут. Разрежьте его на 12 квадратов в форме и полейте холодным сиропом весь корж с помощью половника.
Шаг 8. Перед подачей дайте ему постоять при комнатной температуре 1–2 часа. Посыпьте кокосовой стружкой и молотыми фисташками.
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