Блюда турецкой кухни: рецепт пирога Ревани

Ревани — очень вкусный и сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом.

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Поскольку пирог Ревани готовят во многих странах, у него есть множество вариаций. В турецкой кухне используется манная крупа. Такое блюдо, как и многие восточные сладости, можно отнести к щербетным, то есть к таким, которые просачиваются сиропом. Готовится этот пирог-манник достаточно просто и быстро, сообщает Travel Food Atlas.

Ингредиенты

Тесто:

крупа манная — 200 г;

масло подсолнечное рафинированное — 125 мл;

масло сливочное (для смазывания формы) — 20 г;

йогурт — 225 мл;

мука пшеничная — 200 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сахар —100 г;

сахар ванильный — 20 г;

яйца куриные — 2 шт.

Сироп:

вода — 250 мл;

сахар — 150 г;

сок лимонный — 2 ст. л.

Для посыпки:

кокосовая стружка 5 ст. л.;

молотые фисташки 5 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Поставьте сахар и воду в кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите 15 минут. Выключите огонь и выжмите сок лимона. Дайте сиропу полностью остыть.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 170°С. Застелите форму для выпечки размером 9x13 пергаментной бумагой.

Шаг 3. Взбейте яйца и сахар в большой миске с помощью электрического миксера и венчика около 5 минут, пока они не станут пышными и светлыми.

Шаг 4. Смешайте ванильный экстракт, растительное масло и йогурт. Добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель, соль и перемешайте.

Шаг 5. Переложите тесто в форму для запекания. Разровняйте верх и несколько раз постучите формой по столу, чтобы выпустить лишний воздух.

Шаг 6. Выпекайте в духовке 30 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте в корж зубочистку и, если она чистая, значит, можно пирог доставать.

Шаг 7. Дайте пирогу остыть в течение 5 минут. Разрежьте его на 12 квадратов в форме и полейте холодным сиропом весь корж с помощью половника.

Шаг 8. Перед подачей дайте ему постоять при комнатной температуре 1–2 часа. Посыпьте кокосовой стружкой и молотыми фисташками.

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