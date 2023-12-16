Мясо по-азиатски: вкусный ужин за 20 минут

Азиатская кухня отличается быстрыми рецептами проготовления мяса на большом огне. Попробуйте приготовить филе курицы или свинины по этому рецепту, когна на готовку есть совсем немного времени.

По этому рецепту можно приготовить филе свинины, индейки или курицы, результат обязательно вас порадует. Мясо получается сочным с хрустящей корочкой и готовится очень быстро. Рецептом мяса по-азиатски поделился сайт "Ґанок".

Ингредиенты

куриное филе – 1 шт.;

соевый соус – 1 ст. л.;

бальзамический уксус – 1 ст. л.;

крахмал – 1 ст. л.;

мука – 1 ст. л.;

масло для жарки;

кунжут для присыпки.

Для соуса:

соевый соус – 3 ст. л.;

острый кетчуп – 2 ст. л.;

мед – 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1

Филе помойте и обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 2

Нарежьте мясо на небольшие полоски или кубики.

Шаг 3

Замаринуйте мясо с соевым соусом и бальзамическим уксусом.

Шаг 4

Смешайте муку с крахмалом.

Шаг 5

В отдельной миске соедините соевый соус, кетчуп и мед и хорошо перемешайте до однородности.

Шаг 6

В смеси муки и крахмала обваляйте каждый кусочек мяса.

Шаг 7

Разогрейте на большом огне сковороду с растительным маслом.

Шаг 8

Обжарьте каждый кусочек мяса со всех сторон до золотистой корочки. На это уйдет около 7 минут.

Шаг 9

Залейте мясо подготовленным соусом, уменьшите огонь и готовьте еще 3-4 минуты постоянно помешивая.

Шаг 10

Выложите мясо на тарелку, присыпьте семенами кунжута, по желанию добавьте любимую зелень и подавайте горячим.

Подавайте мясо с зеленым салатом или гарниром из риса с овощами.

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