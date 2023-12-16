Незабываемый вкус праздника: новогодний рулет из индейки с грибами и сыром

Гурманы наверняка оценят тонкое сочетание вкусов грибов и нежного мяса индейки. Приготовьте этот рулет на рождественский ужин или к новогоднему столу.

Индейка считается не только диетическим мясом, но и одним из самых вкусных. Поэтому блюда из мяса индейки часто готовят именно для праздничного стола. Приготовьте к Рождеству и Новому году рулет из индейки с грибами и сыром и этот вкус вы будете помнить весь год. Впрочем, зачем ждать так долго? Готовьте это блюдо по праздникам и просто для семейного ужина, тем более, что делается это довольно просто. Пошаговым рецептом приготовления новогоднего рулета поделился сайт Year.pp.

Ингредиенты

филе индейки – 0,5 кг;

свежие грибы (лисички, белые, шампиньоны) – 200 г;

уксус винный белый – 1 ст. л.;

бальзамический уксус – 1 ст. л.;

масло растительное – для жарки;

нежирные сливки (жидкие) – 2 ст.л.;

пармезан (или другой твердый выдержанный сыр с ярким запахом) – 50 г;

лук репчатый – 1 шт.;

паприка молотая – 1 ч. л.;

чеснок – 3 зубчика;

перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Половину филе индейки нарежьте пластами толщиной до сантиметра.

Шаг 2

Большую разделочную доску накройте пищевой пленкой, выложите пласты филе на небольшом расстоянии друг от друга. Накройте мясо сверху пленкой и отбейте его гладкой стороной кухонного молотка. Отбить филе нужно только с одной стороны.

Шаг 3

Снимите верхний слой пленки. Полейте мясо бальзамическим уксусом, посолите, поперчите по вкусу и снова накройте пищевой пленкой.

Шаг 4

Вторую половину мяса нарежьте на небольшие кусочки. Грибы тоже измельчите ножом.

Шаг 5

Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок выдавите через пресс или измельчите ножом.

Шаг 6

Натрите на терке пармезан.

Шаг 7

Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным маслом. Добавьте чеснок, паприку и винный уксус.

Шаг 8

Выложите в сковороду мелко порезанное филе индейки, добавьте соль и черный перец и обжарьте до золотистой корочки.

Шаг 9

Сделайте из обжаренной индейки фарш. Для этого пропустите ее через мясорубку или измельчите в чаше блендера. Добавьте к фаршу натертый сыр и перемешайте. Готовый фарш разделите пополам.

Шаг 10

Снова разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до мягкости.

Шаг 11

Добавьте в сковороду грибы и продолжайте готовить, пока не выпарится грибной сок, а лук не подрумянится.

Шаг 12

Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее дно и бока растительным маслом.

Шаг 13

На дно формы уложите отбитые пласты индейки таким образом, чтобы дно было полностью закрыто, а края чуть-чуть свисали по бокам формы.

Шаг 14

Выложите в форму половину фарша. Сверху добавьте жареные грибы и закройте их второй половиной фарша. Свисающие края пластов мяса заверните наверх, чтобы закрыть ими фарш.

Шаг 15

Верх рулета смажьте сливками, по желанию посыпьте специями и запекайте 35-40 минут.

Шаг 16

Дайте готовому рулету остыть в форме. Затем выложите его на доску, нарежьте на порционные куски и выложите на красивое блюдо для подачи.

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