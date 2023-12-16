Незабываемый вкус праздника: новогодний рулет из индейки с грибами и сыром
Гурманы наверняка оценят тонкое сочетание вкусов грибов и нежного мяса индейки. Приготовьте этот рулет на рождественский ужин или к новогоднему столу.
Индейка считается не только диетическим мясом, но и одним из самых вкусных. Поэтому блюда из мяса индейки часто готовят именно для праздничного стола. Приготовьте к Рождеству и Новому году рулет из индейки с грибами и сыром и этот вкус вы будете помнить весь год. Впрочем, зачем ждать так долго? Готовьте это блюдо по праздникам и просто для семейного ужина, тем более, что делается это довольно просто. Пошаговым рецептом приготовления новогоднего рулета поделился сайт Year.pp.
Ингредиенты
- филе индейки – 0,5 кг;
- свежие грибы (лисички, белые, шампиньоны) – 200 г;
- уксус винный белый – 1 ст. л.;
- бальзамический уксус – 1 ст. л.;
- масло растительное – для жарки;
- нежирные сливки (жидкие) – 2 ст.л.;
- пармезан (или другой твердый выдержанный сыр с ярким запахом) – 50 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- паприка молотая – 1 ч. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец черный молотый – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Половину филе индейки нарежьте пластами толщиной до сантиметра.
Шаг 2
Большую разделочную доску накройте пищевой пленкой, выложите пласты филе на небольшом расстоянии друг от друга. Накройте мясо сверху пленкой и отбейте его гладкой стороной кухонного молотка. Отбить филе нужно только с одной стороны.
Шаг 3
Снимите верхний слой пленки. Полейте мясо бальзамическим уксусом, посолите, поперчите по вкусу и снова накройте пищевой пленкой.
Шаг 4
Вторую половину мяса нарежьте на небольшие кусочки. Грибы тоже измельчите ножом.
Шаг 5
Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок выдавите через пресс или измельчите ножом.
Шаг 6
Натрите на терке пармезан.
Шаг 7
Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным маслом. Добавьте чеснок, паприку и винный уксус.
Шаг 8
Выложите в сковороду мелко порезанное филе индейки, добавьте соль и черный перец и обжарьте до золотистой корочки.
Шаг 9
Сделайте из обжаренной индейки фарш. Для этого пропустите ее через мясорубку или измельчите в чаше блендера. Добавьте к фаршу натертый сыр и перемешайте. Готовый фарш разделите пополам.
Шаг 10
Снова разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до мягкости.
Шаг 11
Добавьте в сковороду грибы и продолжайте готовить, пока не выпарится грибной сок, а лук не подрумянится.
Шаг 12
Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее дно и бока растительным маслом.
Шаг 13
На дно формы уложите отбитые пласты индейки таким образом, чтобы дно было полностью закрыто, а края чуть-чуть свисали по бокам формы.
Шаг 14
Выложите в форму половину фарша. Сверху добавьте жареные грибы и закройте их второй половиной фарша. Свисающие края пластов мяса заверните наверх, чтобы закрыть ими фарш.
Шаг 15
Верх рулета смажьте сливками, по желанию посыпьте специями и запекайте 35-40 минут.
Шаг 16
Дайте готовому рулету остыть в форме. Затем выложите его на доску, нарежьте на порционные куски и выложите на красивое блюдо для подачи.
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