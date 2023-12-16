Незабутній смак свята: новорічний рулет з індички з грибами та сиром

Гурмани напевно оцінять тонке поєднання смаків грибів і ніжного м'яса індички. Приготуйте цей рулет на різдвяну вечерю або до новорічного столу.

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Індичка вважається не лише дієтичним м'ясом, а й одним із найсмачніших. Тому страви з м'яса індички часто готують саме для святкового столу. Приготуйте до Різдва та Нового року рулет з індички з грибами та сиром і цей смак ви пам'ятатимете весь рік. Утім, навіщо чекати так довго? Готуйте цю страву у свята і просто для сімейної вечері, тим паче, що робиться це досить просто. Покроковим рецептом приготування новорічного рулету поділився сайт Year.pp.

Інгредієнти

філе індички — 0,5 кг;

свіжі гриби (лисички, білі, печериці) — 200 г;

оцет винний білий — 1 ст. л.;

бальзамічний оцет — 1 ст. л.;

олія рослинна — для смаження;

нежирні вершки (рідкі) — 2 ст.л.;

пармезан (або інший твердий витриманий сир із яскравим запахом) — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

паприка мелена — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики;

перець чорний мелений — за смаком.

Приготування

Крок 1

Половину філе індички наріжте пластами завтовшки до сантиметра.

Крок 2

Велику обробну дошку накрийте харчовою плівкою, викладіть пласти філе на невеликій відстані один від одного. Накрийте м'ясо зверху плівкою і відбийте його гладкою стороною кухонного молотка. Відбити філе потрібно тільки з одного боку.

Крок 3

Зніміть верхній шар плівки. Полийте м'ясо бальзамічним оцтом, посоліть, поперчіть за смаком і знову накрийте харчовою плівкою.

Крок 4

Другу половину м'яса наріжте на невеликі шматочки. Гриби теж подрібніть ножем.

Крок 5

Наріжте цибулю дрібними кубиками, часник видавіть через прес або подрібніть ножем.

Крок 6

Натріть на тертці пармезан.

Крок 7

Розігрійте на середньому вогні сковорідку з рослинною олією. Додайте часник, паприку та винний оцет.

Крок 8

Викладіть у сковорідку дрібно порізане філе індички, додайте сіль і чорний перець та обсмажте до золотистої скоринки.

Крок 9

Зробіть з обсмаженої індички фарш. Для цього пропустіть її через м'ясорубку або подрібніть у чаші блендера. Додайте до фаршу натертий сир і перемішайте. Готовий фарш розділіть навпіл.

Крок 10

Знову розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю до м'якості.

Крок 11

Додайте в пательню гриби і продовжуйте готувати, поки не випарується грибний сік, а цибуля не підрум'яниться.

Крок 12

Розігрійте духовку до 180 °C. Підготуйте форму для запікання, змастіть її дно і боки рослинною олією.

Крок 13

На дно форми покладіть відбиті пласти індички таким чином, щоб дно було повністю закрите, а краї трохи звисали з боків форми.

Крок 14

Викладіть у форму половину фаршу. Зверху додайте смажені гриби та закрийте їх другою половиною фаршу. Звисаючі краї пластів м'яса загорніть наверх, щоб закрити ними фарш.

Крок 15

Верх рулету змастіть вершками, за бажанням посипте спеціями і запікайте 35-40 хвилин.

Крок 16

Дайте готовому рулету охолонути у формі. Потім викладіть його на дошку, наріжте на порційні шматки і викладіть на красиве блюдо для подачі.

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