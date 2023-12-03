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Рулет зі шпинату з рибою та сирною начинкою на святковий стіл: покроковий рецепт (відео)

рулет зі шпинату, рулет на святковий стіл
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Оригінальний колір рулету і ніжна начинка зроблять його хітом будь-якого столу.

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Рулет зі шпинату з рибою та сиром — страва, яка якнайкраще підійде для святкового столу. Він не тільки має ефектний вигляд, а й виходить дуже смачним. Своїм перевіреним рецептом такого рулету поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Шпинатний рулет із рибою

Інгредієнти:

  • шпинат – 120 г;
  • борошно – 70 г;
  • яйця – 3 шт;
  • сіль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • сир вершковий – 250 г;
  • вершки жирні (33%) – 100 мл;
  • огірок свіжий – 1-2 шт;
  • риба червона (лосось с/с) – 150-200 г.

Спосіб приготування:

Білки відокремити від жовтків і збити їх до міцних піків.

Жовтки додати до шпинату, туди ж відправити сіль і перебити блендером в однорідну масу. Додати борошно і знову довести блендером до однорідної консистенції. Додати туди ж збиті білки, акуратно перемішати і перекласти на деко, застелене просиліконеним пергаментом. Масу акуратно розподілити по всій поверхні дека.

Духовку розігріти до 180 градусів і випікати 12 хвилин.

Поки готується основа рулету, робимо крем. Для цього холодні вершки та вершковий сир збити міксером до загустіння.

Дістати готовий корж із духовки, перевернути на новий аркуш пергаменту і зняти той, на якому маса випікалася.

Остиглий пласт змастити кремом і викласти начинку (рибу й огірки, порізані шматочками). Загорнути все рулетом і відправити його в холодильник на кілька годин.

Перед подачею рулет нарізати порційними шматочками.

Раніше Фокус писав, як приготувати незвичайний салат зі шпинату, полуниці та мандаринів.