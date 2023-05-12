Повеганимо? Незвичайний салат зі шпинату, полуниці та мандаринів
Цей салат – справжня веганська страва, яка наповнена корисними інгредієнтами.
Хочеться чогось по-справжньому незвичайного? Чому б не приготувати веганський салат за рецептом Фокусу? Він чудово підходить для подачі майже на будь-який випадок, від недільного бранчу до святкової вечері. У ньому є щось класичне у поєднанні свіжого шпинату та полуниці. Додайте мандарини й у вас вийде смачний салат.
Селера, петрушка і зелена цибуля додають трохи хрускоту і злегка цибульний смак. У цьому салаті дуже пікантно виглядають карамелізовані мигдальні горіхи зверху.
Салат зі шпинату, полуниці та мандаринів
Інгредієнти
Основа:
- 1 склянка нарізаної селери;
- 1 столова ложка дрібно нарізаної свіжої петрушки;
- 2 гілочки зеленої цибулі, нарізані разом із зеленню;
- 1 пакет свіжого шпинату (280 г готового до вживання в пакеті);
- 310 г мандаринів;
- 1 склянка свіжої нарізаної полуниці.
Для заправки:
- 60 мл рослинної олії;
- 30 мл малинового (або винного) оцту;
- 30 г цукру;
- щіпка чорного перцю;
- 1/2 чайної ложки солі.
Для прикрас:
- 30 г цукру;
- 60 г нарізаного мигдалю.
Змішайте селера, петрушку та цибулю. Поставте у холодильник. Помийте і висушіть полуницю. Наріжте та поставте в холодильник.
Ретельно змішайте інгредієнти та поставте в холодильник. (Заправка зберігається кілька днів). Добре струсіть перед додаванням до салату.
Щоб карамелізувати мигдаль, покладіть цукор і мигдаль у сковороду на середньому вогні й постійно помішуйте, поки мигдаль не покриється шаром і не розчиниться цукор. Слідкуйте за ним уважно, тому що він легко горить! Мигдаль повинен бути злегка підрум'яненим. Викладіть його на шматок воскового паперу, щоб остудити.
Покладіть шпинат у миску. Додайте суміш селери, мандарини, полуниці та мигдалю. Полийте заправкою. Перемішайте та подавайте!
А якщо вам хочеться чогось м'ясного, то ось вам рецепт найсмачнішого люля-кебаб зі свинини та курки.