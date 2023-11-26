Картопляний рулет-запіканка з фаршем: рецепт ситної страви на обід

Кількість інгредієнтів для рулету можна збільшувати або зменшувати залежно від того, на скільки осіб ви готуєте страву.

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Картопля та м'ясо — найкраще поєднання для страви на обід, а якщо це приготовлено у формі рулету, то таке частування можна поставити і на святковий стіл. Як приготувати запіканку-рулет із картоплею та фаршем, розповіла та показала кулінарна блогерка Крістіна.

Запіканка-рулет із картоплею та фаршем

Інгредієнти:

фарш — 450 г;

картопля велика — 3 шт;

цибуля — 1/2 шт;

соус болоньєзе (будь-який томатний) — 3-4 ст. л;

сир — 150 г;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець, паприка, сушений часник;

майонез або сметана — за бажанням;

зелень.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати тонкими слайсами, приправити спеціями та олією.

Посипати деко сиром, зверху викласти картоплю з напуском, потім знову сир, який слугує для склеювання картоплі, і відправити в попередньо розігріту до 200 градусів на 20 хвилин.

На рослинній олії обсмажити цибулю, додати фарш, спеції, томатний соус. Випарити зайву вологу на сильному вогні. Сир, що залишився, можна додати у фарш.

Дістати картоплю з духовки, перевернути, викласти фарш. За бажання можна додати трохи сметани і скрутити в рулет.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляні котлети з сиром.