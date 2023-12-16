"Новогоднее настроение": рецепт салата с курицей и апельсинами

Этот салат с апельсинами добавит ярких красок вашему новогоднему столу и порадует свежестью вкуса и разнообразием текстур.

Готовясь к праздникам, мы хотим создать в доме новогоднее настроение. Для этого украшаем дом, покупаем подарки и, конечно же, накрываем праздничный стол. В новогоднюю ночь каждое блюдо на столе должно сыграть свою партию и порадовать красотой подачи и вкусом. Яркая мякоть апельсина, свежая зелень пекинской капусты, нежное куриное филе и пикантные нотки пармезана – это идеальная симфония для новогоднего настроения, которое создает этот салат. Рецептом приготовления "Новогоднего настроения" поделился сайт Year.pp.

Ингредиенты

куриное филе – 300 г;

апельсины – 3 шт.;

пармезан – 100 г;

греческий йогурт – 150 мл;

пекинская капуста или листья салата – 300 г;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

миндальные орехи – ¼ стакана.

Для варки куриного филе:

вода – 1 л;

смесь перцев горошком – несколько штук;

лавровый лист – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

маленькая луковица – 1 шт.;

небольшая морковь – 1 шт.;

стебель сельдерея – 1 шт.;

соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Сварите куриную грудку. Чтобы мясо было вкусным и сочным, для начала вскипятите воду, добавив в нее соль, специи и овощи. Опустите куриную грудку в кипящую воду и варите до готовности. Время варки зависит от размера куска мяса.

Шаг 2

Когда мясо сварится, выключите огонь и не вынимайте грудку из бульона, пока он полностью не остынет. Вы можете сварить курицу накануне. Мясо, пролежавшее ночь в бульоне будет очень сочным.

Шаг 3

Вытащите мясо из бульона и порежьте на небольшие кусочки. Добавьте половину йогурта и перемешайте.

Шаг 4

Пармезан натрите на крупной терке.

Шаг 5

Очистите апельсины, разделите на дольки, снимите пленки, удалите косточки и порежьте каждую дольку на 3-4 части. Выделившийся при разделке апельсинов сок соберите в чашку.

Шаг 6

Капусту нашинкуйте. Если вы используете вместо капусты салатные листья, просто порвите их на кусочки руками. Полейте капусту оставшимся апельсиновым соком, по желанию поперчите и перемешайте.

Шаг 7

Миндаль слегка обжарьте на сухой раскаленной сковороде и крупно порежьте.

Шаг 8

Соберите салат слоями. На блюдо для подачи выложите капусту. Сверху разложите куриное филе. Затем посыпьте сыром, миндалем и выложите апельсины. Слои не приминайте, пусть все свободно лежит на блюде.

Шаг 9

Оставшийся йогурт посолите, поперчите по вкусу и полейте им салат сверху.

Напомним яркий и очень вкусный рецепт салата "Изумрудная россыпь". Перед подачей на стол салат можно на пару часов отправить в холодильник, чтобы он лучше пропитался.

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