"Новогоднее настроение": рецепт салата с курицей и апельсинами
Этот салат с апельсинами добавит ярких красок вашему новогоднему столу и порадует свежестью вкуса и разнообразием текстур.
Готовясь к праздникам, мы хотим создать в доме новогоднее настроение. Для этого украшаем дом, покупаем подарки и, конечно же, накрываем праздничный стол. В новогоднюю ночь каждое блюдо на столе должно сыграть свою партию и порадовать красотой подачи и вкусом. Яркая мякоть апельсина, свежая зелень пекинской капусты, нежное куриное филе и пикантные нотки пармезана – это идеальная симфония для новогоднего настроения, которое создает этот салат. Рецептом приготовления "Новогоднего настроения" поделился сайт Year.pp.
Ингредиенты
- куриное филе – 300 г;
- апельсины – 3 шт.;
- пармезан – 100 г;
- греческий йогурт – 150 мл;
- пекинская капуста или листья салата – 300 г;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- миндальные орехи – ¼ стакана.
Для варки куриного филе:
- вода – 1 л;
- смесь перцев горошком – несколько штук;
- лавровый лист – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- маленькая луковица – 1 шт.;
- небольшая морковь – 1 шт.;
- стебель сельдерея – 1 шт.;
- соль – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Сварите куриную грудку. Чтобы мясо было вкусным и сочным, для начала вскипятите воду, добавив в нее соль, специи и овощи. Опустите куриную грудку в кипящую воду и варите до готовности. Время варки зависит от размера куска мяса.
Шаг 2
Когда мясо сварится, выключите огонь и не вынимайте грудку из бульона, пока он полностью не остынет. Вы можете сварить курицу накануне. Мясо, пролежавшее ночь в бульоне будет очень сочным.
Шаг 3
Вытащите мясо из бульона и порежьте на небольшие кусочки. Добавьте половину йогурта и перемешайте.
Шаг 4
Пармезан натрите на крупной терке.
Шаг 5
Очистите апельсины, разделите на дольки, снимите пленки, удалите косточки и порежьте каждую дольку на 3-4 части. Выделившийся при разделке апельсинов сок соберите в чашку.
Шаг 6
Капусту нашинкуйте. Если вы используете вместо капусты салатные листья, просто порвите их на кусочки руками. Полейте капусту оставшимся апельсиновым соком, по желанию поперчите и перемешайте.
Шаг 7
Миндаль слегка обжарьте на сухой раскаленной сковороде и крупно порежьте.
Шаг 8
Соберите салат слоями. На блюдо для подачи выложите капусту. Сверху разложите куриное филе. Затем посыпьте сыром, миндалем и выложите апельсины. Слои не приминайте, пусть все свободно лежит на блюде.
Шаг 9
Оставшийся йогурт посолите, поперчите по вкусу и полейте им салат сверху.
Напомним яркий и очень вкусный рецепт салата "Изумрудная россыпь". Перед подачей на стол салат можно на пару часов отправить в холодильник, чтобы он лучше пропитался.
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