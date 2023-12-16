Восхитительные профитроли с сырно-кокосовым кремом: красивая закуска к праздничному столу

Десерт или закуска? Ваши гости не догадаются, пока не попробуют это блюдо, неповторимый вкус которого создают кокосовый ликер и дуэт маскарпоне и пармезана.

Нежнейший сырный крем с нотами кокоса внутри пышных профитролей со сливочным вкусом – это великолепное сочетание. Прекрасная закуска, которая поразит ваших гостей изысканным вкусом и праздничным видом. О том, как приготовить закусочные профитроли, рассказал сайт Smachno.Ua.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 125 г;

вода – 250 мл;

масло сливочное – 80 г;

яйца – 4 шт;

сахар – 0,5 ч.л;

соль – 0,5 ч.л.

Для крема:

маскарпоне – 250 г;

белки – 3 шт;

сыр твердый тертый (лучше всего пармезан) – 30 г;

стружка кокосовая – 30 г;

ликер кокосовый – 30 г;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу.

Для декора:

стружка кокосовая – 2 ст.л.

Приготовление

Шаг 1

Кипятим воду, добавив в нее сахар и соль. Растапливаем в кипятке сливочное масло. Всыпаем муку и, постоянно помешивая, завариваем тесто, пока оно не будет отставать от стенок кастрюли.

Шаг 2

Снимаем тесто огня, охлаждаем около 5 минут и добавляем по одному яйца.

Шаг 3

Застилаем противень силиконовым ковриком или пекарской бумагой и с помощью ложки выкладываем на него небольшие шарики теста.

Шаг 4

Выпекаем профитроли в духовке, разогретой до 200 °С в течение 25–30 минут. В это время ни в коем случае нельзя открывать духовку, иначе пирожные опадут и будут безнадежно испорчены.

Шаг 5

Взбиваем для крема белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. В маскарпоне добавляем натертый сыр и кокосовую стружку. После этого вводим ликер, соль и перец. Очень аккуратно вмешиваем в сырную смесь взбитые белки.

Шаг 6

Профитроли с помощью кондитерского мешка наполняем кремом и складываем на тарелке горкой, скрепляя их между собой сырным кремом. Измельчаем кокосовую стружку и украшаем ей пирамиду пирожных.

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