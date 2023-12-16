Благородство вкуса и цвета: бисквитный рулет "Красный бархат"
Насыщенный красный бисквит и белоснежная рикотта – это идеальное сочетание вкуса и цвета.
Чтобы приготовить этот великолепный праздничный рулет, вам понадобится вдохновение и всего 45 минут времени. К тому же бисквит можно пропитать коньяком или ромом, что сделает десерт еще вкуснее и ароматнее. Рецептом рулета "Красный бархат" поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты
Для теста:
- яйца крупные – 3 шт.;
- сахарная пудра – 50 г;
- мелкий белый сахар – 50 г;
- пшеничная мука – 65 г;
- кукурузный крахмал – 35 г;
- какао – 10 г;
- красный пищевой краситель;
- ванильный экстракт или ванилин.
Для начинки:
- рикотта – 200 г;
- сахарная пудра – 50 г;
- жирная сметана – 50 г;
- загуститель сметаны – 1 ч.л.;
- малиновый или клубничный джем – 40 г
Для украшения:
- молочный шоколад – 50 г;
- белый шоколад – 50 г.
Приготовление
Шаг 1
В глубокую миску разбейте яйца, добавьте сахар и пудру. Взбивайте на максимальной скорости миксера около 10 минут, пока масса не увеличится в объеме в 3 раза.
Шаг 2
Добавьте жидкий пищевой краситель красного цвета. В зависимости от вида и концентрации красителя его может понадобиться от нескольких капель до столовой ложки. Поэтому добавляйте краску по чуть-чуть, продолжая взбивать яично-сахарную смесь, по цвет не будет достаточно насыщенным и равномерным.
Шаг 3
В отдельную миску просейте муку, крахмал и какао.
Шаг 4
Частями добавляйте сухую смесь во взбитые яйца, аккуратно перемешивая лопаткой.
Шаг 5
Бисквитное тесто должно получиться очень воздушным. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой и разровняйте лопаткой.
Шаг 6
Выпекайте бисквит при температуре 180 градусов около 10 минут. Чтобы бисквит получился пышным, дверцу духовки во время выпечки открывать нельзя.
Шаг 7
Готовый бисквит сверните в рулет вместе с пергаментом и накройте полотенцем.
Шаг 8
Смешайте рикотту со сметаной, сахарной пудрой и загустителем. Взбейте крем миксером на низких оборотах.
Шаг 9
Бисквит разверните, пропитайте крепким алкоголем или сиропом по желанию. Равномерно распределите крем по поверхности бисквита.
Шаг 10
На половину рулета выложите джем. Осторожно сверните рулет и выложите на доску швом вниз.
Шаг 11
Острым ножом подравняйте концы рулета. Растопите шоколад и украсьте им верх рулета.
Шаг 12
Готовый рулет уберите в холодильник на 8 часов, чтобы он пропитался и застыл.
Напомним, рецепт быстрого и вкусного десерта — ленивый яблочный рулет. Прелесть этого десерта в том, что рулет выпекается вместе с начинкой.
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