Красиво, просто и вкусно: фаршированный картофель с грибами в духовке

Картофель с грибами по этому рецепту получается очень ароматным и фантастически вкусным. А благодаря сырной корочке, подрумяненной в духовке, блюдо будет иметь очень праздничный вид.

Печеный картофель — это не только походная еда туристов. Если нафаршировать его интересной начинкой и посыпать сверху ароматным сыром, получится очень вкусное и красивое блюдо к праздничному столу, которое оценят даже самые требовательные гурманы. Рецептом запеченного в духовке картофеля, фаршированного грибами, поделился сайт Smachno.Ua.

Ингредиенты

картофель крупный – 4 шт.;

чеснок – 1 зубок;

ветчина вяленая – 4 ломтика;

шампиньоны крупные – 1-2 шт.;

тимьян – 1–2 веточки;

моцарелла – 4 брусочка шириной около 2 см;

масло сливочное – 50-70 г;

масло растительное – 4 ст.л;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Измельчите в ступке очищенный чеснок со щепоткой соли и добавьте к нему половину растительного масла.

Шаг 2

Промойте и обсушите веточки тимьяна, снимите с них листья. Очистите шампиньоны и нарежьте их тонкими пластинами.

Шаг 3

Отварите картофель в мундире. Из остывших картофелин выберите часть мякоти по центру. Смажьте картофель внутри полученным чесночным маслом.

Шаг 4

Заверните брусочки сыра и ломтики шампиньонов в ветчину, добавьте тимьян и вложите их в картофель. Смажьте картофель небольшим количеством растительного масла и выложите в форму.

Шаг 5

Распределите между картофелинами сливочное масло и запекайте его при температуре 200 °С, пока сыр не расплавится.

Это блюдо подается горячим, ведь расплавленный сыр, ветчина и грибы – что может быть вкуснее!

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