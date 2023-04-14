Лучшая картофельная запеканка с грибами и сметаной

Эта вкуснейшая запеканка навсегда покорит ваше сердце. Приготовить запеканку достаточно просто, так что этот рецепт выручит в любой момент, если вдруг кулинарное вдохновение вас покинет и захочется чего-то простого, но оригинального.

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Эта запеканка состоит из слоев мягкого картофеля, ароматных шампиньонов, нежной сметаны и золотистого сыра. Грибы прекрасно сочетаются с картофелем, а сметана и сыр придают запеканке сливочный вкус и сочность. Все ингредиенты для рецепта легко найти в любом магазине. Фокус расскажет, как приготовить картофельную запеканку с грибами и сметаной, чтобы она порадовала вас и ваших близких своим аппетитным видом и неповторимым ароматом.

Картофельная запеканка с грибами и сметаной

Ингредиенты (на 4 порции):

Картофель — 600 г

Шампиньоны — 300 г

Сыр твердый — 120 г

Сметана 15% — 200 г

Яйца (желтки) — 2 шт.

Лук репчатый — 80 г

Масло сливочное — 30 г

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Прежде всего, очистите картофель и нарежьте его средними кусочками. Выложите картошку в кастрюлю, залейте водой, всыпьте соль по вкусу и доведите до кипения. Варите на небольшом огне до готовности, примерно 15 минут.

Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками. Шампиньоны тщательно промойте и нарежьте пластинками. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук в течение 3-4 минут. Добавьте нарезанные грибы и обжарьте их до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. В конце приправьте солью и перцем.

Сметану соедините с яичными желтками, добавьте 1 щепотку соли и взболтайте массу вилкой. Сыр натрите на крупной терке.

Включите духовку на 180 градусов для предварительного разогрева. С отваренного картофеля слейте воду. Половину картофеля выложите ровным слоем на дно формы для запекания. Присыпьте щепоткой молотого перца. Сверху выложите половину грибов с луком. И присыпьте половиной натертого сыра. Следом вновь выложите слой оставшегося картофеля и слой грибов с луком. Залейте все смесью из сметаны и яичных желтков. Сверху присыпьте оставшимся натертым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут, запекайте до румяности.

Картофельная запеканка с грибами и сметаной готова. Подавайте запеканку к столу сразу же.

К этой картофельной запеканке прекрасно подойдет салат с крабовыми палочками, яичными блинчиками и плавленым сыром.