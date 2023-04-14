Краща картопляна запіканка з грибами та сметаною

Ця найсмачніша запіканка назавжди підкорить ваше серце. Приготувати запіканку досить просто, тому цей рецепт виручить у будь-який момент, якщо раптом кулінарне натхнення вас покине і захочеться чогось простого, але оригінального.

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Ця запіканка складається з шарів м'якої картоплі, ароматних печериць, ніжної сметани та золотистого сиру. Гриби чудово поєднуються з картоплею, а сметана та сир надають запіканці вершковий смак та соковитість. Всі інгредієнти для рецепта легко знайти у будь-якому магазині. Фокус розповість, як приготувати картопляну запіканку з грибами та сметаною, щоб вона порадувала вас та ваших близьких своїм апетитним виглядом та неповторним ароматом.

Картопляна запіканка з грибами та сметаною

Інгредієнти (на 4 порції):

Картопля — 600 г

Печериці — 300 г

Сир твердий — 120 г

Сметана 15% — 200 г

Яйця (жовтки) – 2 шт.

Цибуля ріпчаста — 80 г

Олія вершкова — 30 г

Сіль на смак

Перець чорний мелений — на смак

Насамперед очистіть картоплю і наріжте її середніми шматочками. Викладіть картоплю в каструлю, залийте водою, всипте сіль до смаку і доведіть до кипіння. Варіть на невеликому вогні до готовності приблизно 15 хвилин.

Очистіть цибулю і наріжте її невеликими кубиками. Печериці ретельно промийте та наріжте пластинками. У сковороді розтопіть вершкове масло і обсмажте цибулю протягом 3-4 хвилин. Додайте нарізані гриби та обсмажте їх доти, доки не випарується вся рідина. В кінці приправте сіллю та перцем.

Сметану з'єднайте з яєчними жовтками, додайте щіпку солі та збиййте масу вилкою. Сир натріть на великій тертці.

Увімкніть духовку на 180 градусів для попереднього розігріву. З відвареної картоплі злийте воду. Половину картоплі викладіть рівним шаром на дно форми для запікання. Присипте щіпкою меленого перцю. Зверху викладіть половину грибів із цибулею. І присипте половиною натертого сиру. Слідом знову викладіть шар картоплі, що залишилася, і шар грибів з цибулею. Залийте всі сумішшю зі сметани та яєчних жовтків. Зверху присипте натертим сиром, що залишився, і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин, запікайте до рум'яності.

Картопляна запіканка з грибами та сметаною готова. Подавайте запіканку до столу одразу ж.

До цієї картопляної запіканки чудово підійде салат із крабовими паличками, яєчними млинцями та плавленим сиром.