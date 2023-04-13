Просто і незвичайно: салат із крабовими паличками, яєчними млинцями та плавленим сиром

Цей простий і ніжний на смак салат полонить серце будь-кого, хто хоча б раз у житті спробує його. А приготувати цю закуску зовсім не складно, адже майже кожна господиня має всі інгредієнти для цього салату.

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Салат із крабовими паличками, яєчними млинцями та плавленим сиром – це ніжна та апетитна закуска, інгредієнти для якої зовсім не дорогі. До того ж на відміну від інших подібних салатів, він відрізняється наявністю млинців і плавленого сиру. Яєчні млинці надають салату вишуканості та оригінальності, а плавлений сир — м'якість і ніжний смак. Такий салат, рецепт якого розповість вам Фокус, прикрасить будь-який святковий стіл та порадує гостей.

Салат з крабовими паличками, яєчними млинцями та плавленим сиром

Інгредієнти:

200 г крабових паличок;

100 г твердого сиру;

2 яйця;

майонез;

олія соняшникова;

сіль;

перець чорний мелений.

Насамперед збийте яйця вилкою або віночком. Додайте щіпку солі та перцю. Випікайте з яєчної маси тонкі млинці на сковороді, змащеній олією. Остудіть і наріжте тонкою соломкою. Наріжте крабові палички так само тонкою соломкою. Натріть твердий сир на великій тертці. Наріжте плавлений сир дрібними кубиками.

Викладіть на велику страву шари: млинці, майонез, крабові палички, майонез, твердий сир, майонез, сир плавлений. Повторіть шари до кінця інгредієнтів. Останній шар має бути з плавленого сиру.

Прикрасьте салат за бажанням зеленню або іншими продуктами, наприклад оливками. Поставте в холодильник на кілька годин, щоб салат просочився.

До цього салату можете спробувати приготувати в пару не менш смачну закуску — святковий салат "Великодній вінок".