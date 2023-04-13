Просто и необычно: салат с крабовыми палочками, яичными блинчиками и плавленым сыром

Этот простой и нежный на вкус салат пленит сердце любого, кто хотя бы раз в жизни его попробует. А приготовить его совсем не сложно, ведь почти у каждой хозяйки есть все ингредиенты для этого салата.

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Салат с крабовыми палочками, яичными блинчиками и плавленым сыром — это нежная и аппетитная закуска, ингредиенты для которой совсем не дорогие. К тому же, в отличие от других подобных салатов он отличается наличием яичных блинчиков и плавленого сыра. Яичные блинчики придают салату изысканность и оригинальность, а плавленый сыр — мягкость и вкус. Такой салат, рецепт которого расскажет вам Фокус, украсит любой праздничный стол и порадует гостей.

Салат с крабовыми палочками, яичными блинчиками и плавленым сыром

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

100 г твердого сыра;

2 яйца;

майонез;

масло подсолнечное;

соль;

перец черный молотый.

Прежде всего, взбейте яйца вилкой или венчиком. Добавьте щепотку соли и перца. Выпекайте из яичной массы тонкие блинчики на сковороде, смазанной маслом. Остудите и нарежьте тонкой соломкой. Нарежьте крабовые палочки так же тонкой соломкой. Натрите твердый сыр на крупной терке. Нарежьте плавленый сыр мелкими кубиками.

Выложите на большое блюдо слои: блинчики, майонез, крабовые палочки, майонез, твердый сыр, майонез, плавленый сыр. Повторите слои до конца ингредиентов. Последний слой должен быть из плавленого сыра.

Украсьте салат по желанию зеленью или другими продуктами, например оливками. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы салат пропитался.

К этому салату можете попробовать приготовить в пару не менее вкусную закуску — праздничный салат "Пасхальный венок".