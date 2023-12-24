Праздничные рецепты: салат "Мимоза" с копченой скумбрией

Салат "Мимоза" может стать коронным блюдом праздничного стола. Приготовить его очень легко и вам не понадобятся экзотические продукты.

Интересная вариация известного блюда — салата "Мимоза", который обычно готовят с консервированной сайрой. Но салат с копченой скумбрией имеет другой, новый вкус. "Мимоза" считается одним из самых популярных салатов в праздничном меню украинцев, пишет 1000.Menu.

Ингредиенты

Для приготовления 8 порций этого блюда понадобятся:

скумбрия копченая — 1 шт.;

картошка — 2 шт. (средние);

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

плавленые сырки — 90г;

соль — по вкусу;

майонез — 80 г;

укроп — 15 г (для украшения).

Приготовление

Шаг 1. Картофель и морковь тщательно помойте и отварите до готовности. Дайте овощам остыть, очистите их от кожуры. Яйца сварите вкрутую, остудите.

Шаг 2. Репчатый лук очистите, помойте и мелко порежьте.

Шаг 3. Скумбрию надрежьте сверху по хребту и снимите кожу. Удалите хребет и мелкие кости, порежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Картофель и морковь натрите на крупной терке в разные миски.

Шаг 5. Яйца очистите от скорлупы. Яичные желтки и сыр натрите на мелкую терку, добавьте пару ложек майонеза и перемешайте. Один желток оставьте для украшения.

Шаг 6. На плоскую тарелку выложите слой картофеля и посолите, смажьте майонезом. Можно при формировании салата воспользоваться кулинарным кольцом.

Шаг 7. Сверху равномерно разложите репчатый лук. Затем порезанную копченую скумбрию. Далее — тертую морковь.

Шаг 8. Выложите желтково-сырную смесь поверх морковного слоя, смажьте салат майонезом со всех сторон.

Шаг 9. Яичные белки натрите на крупной терке и распределите по бокам и верху салата. Украсьте зеленью и оставшимся тертым желтком, имитируя веточку мимозы. Поместите блюдо в холодильник на 1,5-2 часа.

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