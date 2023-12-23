Лучшие зимние супы: ирландский Чаудер и турецкий крем-суп с красной чечевицей
Классический ирландский Чаудер готовится с рыбой, а для турецкого супа с красной чечевицей понадобятся пряные травы и лимон.
В холодный декабрьский день ничто не согреет лучше, чем тарелка вкусного горячего супа. А вариантов супов во всем мире найдется великое множество. Попробуйте приготовить классический ирландский Чаудер с белой рыбой или турецкий суп с красной чечевицей и пряными травами. Рецептами лучших согревающих зимних супов поделился "5 канал".
Ирландский суп Чаудер
Ингредиенты:
- копченый бекон – 2 ломтика;
- лук репчатый – 1 шт.;
- картофель среднего размера – 2 шт.;
- вода – 1 л;
- филе белой рыбы – 450 г;
- консервированная кукуруза – 150 г;
- сливки нежирные – 2 стакана;
- пшеничная мука – 1 ст. л.;
- петрушка – 1 пучок;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Бекон и лук нарежьте мелким кубиком. Филе рыбы разрежьте на порционные куски. Картофель очистите и крупно порежьте.
- В кастрюле с толстым дном обжарьте бекон до золотистого цвета, получившиеся шкварки выложите в отдельную миску.
- В вытопившемся жире обжарьте лук до прозрачности, добавьте воду и крупно порезанный картофель, доведите суп до кипения.
- Примерно через 7 минут, когда картофель будет почти готов, добавьте в суп рыбу и кукурузу. Варите суп еще несколько минут, пока он не закипит.
- Разведите муку сливками, размешайте, чтобы не было комочков.
- Уменьшите огонь и помешивая суп медленно влейте в него сливки с мукой.
- Добавьте соль и перец по вкусу. Дайте супу покипеть еще 5 минут и выключайте огонь.
- Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху обжаренным беконом и зеленью и подавайте к столу.
Крем-суп из красной чечевицей по-турецки
Ингредиенты:
- красная чечевица – 1,5 стакана;
- картофель крупный – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- вода – 2,5 литра;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- сливочное масло или жирные сливки – 1 ч. л.;
- чабрец – 1/2 ч. л.;
- сушеная мята – 1/2 ч. л.;
- тмин – щепотка;
- соль – по вкусу;
- лимон – по желанию.
Приготовление:
- Картофель и морковь нарежьте мелким кубиком. Лук измельчите в блендере в пюре.
- Промойте чечевицу в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
- Налейте в кастрюлю холодную воду, добавьте сразу чечевицу, лук, морковь и картофель.
- Варите овощи до готовности около получаса. Огонь должен быть средним, чтобы суп кипел не очень сильно.
- Когда чечевица станет мягкой, снимите кастрюлю с огня. Добавьте в суп томатную пасту, масло, пряности и соль. Пробейте суп погружным блендером до состояния пюре.
- Верните кастрюлю на плиту и на медленном огне доведите суп до кипения. После закипания варите еще 5-10 минут, в зависимости от того, насколько густой суп вы хотите получить.
- Разлейте суп по тарелкам, по желанию украсьте любимой зеленью.
- В Турции традиционно подают этот суп, добавляя в тарелку лимонный сок. Нарежьте лимон ломтиками или дольками и подавайте вместе с супом.
Напомним рецепт быстрого и сытного супа из картофеля и лука-порея со сливками. Приготовление супа начинается с ароматной основы. Этот суп согревает, питает и его очень легко приготовить.
Ранее Фокус писал, как приготовить изысканный биск с креветками. Этот согревающий и душевный зимний суп имеет очень богатый вкус морепродуктов, а сливки дают ему нежную кремовую консистенцию.