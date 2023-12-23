Лучшие зимние супы: ирландский Чаудер и турецкий крем-суп с красной чечевицей

Классический ирландский Чаудер готовится с рыбой, а для турецкого супа с красной чечевицей понадобятся пряные травы и лимон.

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В холодный декабрьский день ничто не согреет лучше, чем тарелка вкусного горячего супа. А вариантов супов во всем мире найдется великое множество. Попробуйте приготовить классический ирландский Чаудер с белой рыбой или турецкий суп с красной чечевицей и пряными травами. Рецептами лучших согревающих зимних супов поделился "5 канал".

Ирландский суп Чаудер

Ингредиенты:

копченый бекон – 2 ломтика;

лук репчатый – 1 шт.;

картофель среднего размера – 2 шт.;

вода – 1 л;

филе белой рыбы – 450 г;

консервированная кукуруза – 150 г;

сливки нежирные – 2 стакана;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

петрушка – 1 пучок;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Бекон и лук нарежьте мелким кубиком. Филе рыбы разрежьте на порционные куски. Картофель очистите и крупно порежьте. В кастрюле с толстым дном обжарьте бекон до золотистого цвета, получившиеся шкварки выложите в отдельную миску. В вытопившемся жире обжарьте лук до прозрачности, добавьте воду и крупно порезанный картофель, доведите суп до кипения. Примерно через 7 минут, когда картофель будет почти готов, добавьте в суп рыбу и кукурузу. Варите суп еще несколько минут, пока он не закипит. Разведите муку сливками, размешайте, чтобы не было комочков. Уменьшите огонь и помешивая суп медленно влейте в него сливки с мукой. Добавьте соль и перец по вкусу. Дайте супу покипеть еще 5 минут и выключайте огонь. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху обжаренным беконом и зеленью и подавайте к столу.

Крем-суп из красной чечевицей по-турецки

Крем-суп из красной чечевицей по-турецки Фото: smachno.ua

Ингредиенты:

красная чечевица – 1,5 стакана;

картофель крупный – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

вода – 2,5 литра;

томатная паста – 1 ст. л.;

сливочное масло или жирные сливки – 1 ч. л.;

чабрец – 1/2 ч. л.;

сушеная мята – 1/2 ч. л.;

тмин – щепотка;

соль – по вкусу;

лимон – по желанию.

Приготовление:

Картофель и морковь нарежьте мелким кубиком. Лук измельчите в блендере в пюре. Промойте чечевицу в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Налейте в кастрюлю холодную воду, добавьте сразу чечевицу, лук, морковь и картофель. Варите овощи до готовности около получаса. Огонь должен быть средним, чтобы суп кипел не очень сильно. Когда чечевица станет мягкой, снимите кастрюлю с огня. Добавьте в суп томатную пасту, масло, пряности и соль. Пробейте суп погружным блендером до состояния пюре. Верните кастрюлю на плиту и на медленном огне доведите суп до кипения. После закипания варите еще 5-10 минут, в зависимости от того, насколько густой суп вы хотите получить. Разлейте суп по тарелкам, по желанию украсьте любимой зеленью. В Турции традиционно подают этот суп, добавляя в тарелку лимонный сок. Нарежьте лимон ломтиками или дольками и подавайте вместе с супом.

Напомним рецепт быстрого и сытного супа из картофеля и лука-порея со сливками. Приготовление супа начинается с ароматной основы. Этот суп согревает, питает и его очень легко приготовить.

Ранее Фокус писал, как приготовить изысканный биск с креветками. Этот согревающий и душевный зимний суп имеет очень богатый вкус морепродуктов, а сливки дают ему нежную кремовую консистенцию.