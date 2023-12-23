Найкращі зимові супи: ірландський Чаудер і турецький крем-суп із червоною сочевицею

Класичний ірландський Чаудер готується з рибою, а для турецького супу з червоною сочевицею знадобляться пряні трави і лимон.

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У холодний грудневий день ніщо не зігріє краще, ніж тарілка смачного гарячого супу. А варіантів супів у всьому світі знайдеться безліч. Спробуйте приготувати класичний ірландський Чаудер з білою рибою або турецький суп із червоною сочевицею і пряними травами. Рецептами найкращих зимових супів, що зігрівають, поділився "5 канал".

Ірландський суп Чаудер

Інгредієнти:

копчений бекон — 2 скибочки;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

картопля середнього розміру — 2 шт;

вода — 1 л;

філе білої риби — 450 г;

консервована кукурудза — 150 г;

вершки нежирні — 2 склянки;

пшеничне борошно — 1 ст. л.;

петрушка — 1 пучок;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Приготування:

Бекон і цибулю наріжте дрібними кубиками. Філе риби розріжте на порційні шматки. Картоплю очистіть і крупно поріжте. У каструлі з товстим дном обсмажте бекон до золотистого кольору, отримані шкварки викладіть в окрему миску. У витопленому жирі обсмажте цибулю до прозорості, додайте воду і крупно порізану картоплю, доведіть суп до кипіння. Приблизно через 7 хвилин, коли картопля буде майже готовою, додайте в суп рибу і кукурудзу. Варіть суп ще кілька хвилин, поки він не закипить. Розведіть борошно вершками, розмішайте, щоб не було грудочок. Зменшіть вогонь і помішуючи суп повільно влийте в нього вершки з борошном. Додайте сіль і перець за смаком. Дайте супу покипіти ще 5 хвилин і вимикайте вогонь. Розлийте суп по тарілках, посипте зверху обсмаженим беконом і зеленню та подавайте до столу.

Крем-суп із червоною сочевицею по-турецьки

Крем-суп із червоною сочевицею по-турецьки Фото: smachno.ua

Інгредієнти:

червона сочевиця — 1,5 склянки;

картопля велика — 2 шт;

морква — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

вода — 2,5 літра;

томатна паста — 1 ст. л.;

вершкове масло або жирні вершки — 1 ч. л.;

чебрець — 1/2 ч. л.;

сушена м'ята — 1/2 ч. л.;

кмин — щіпка;

сіль — за смаком;

лимон — за бажанням.

Приготування:

Картоплю та моркву наріжте дрібними кубиками. Цибулю подрібніть у блендері на пюре. Промийте сочевицю в холодній воді, поки вода не стане прозорою. Налийте в каструлю холодну воду, додайте відразу сочевицю, цибулю, моркву та картоплю. Варіть овочі до готовності близько півгодини. Вогонь має бути середнім, щоб суп кипів не дуже сильно. Коли сочевиця стане м'якою, зніміть каструлю з вогню. Додайте в суп томатну пасту, олію, прянощі та сіль. Пробийте суп занурювальним блендером до стану пюре. Поверніть каструлю на плиту і на повільному вогні доведіть суп до кипіння. Після закипання варіть ще 5-10 хвилин, залежно від того, наскільки густий суп ви хочете отримати. Розлийте суп по тарілках, за бажанням прикрасьте улюбленою зеленню. У Туреччині традиційно подають цей суп, додаючи в тарілку лимонний сік. Наріжте лимон скибочками або часточками та подавайте до столу разом із супом.

Нагадаємо рецепт швидкого та ситного супу з картоплі та цибулі-порею з вершками. Приготування супу починається з ароматної основи. Цей суп зігріває, живить і його дуже легко приготувати.

Раніше Фокус писав, як приготувати вишуканий біск із креветками. Цей зігріваючий і душевний зимовий суп має дуже багатий смак морепродуктів, а вершки дають йому ніжну кремову консистенцію.