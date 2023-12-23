Найкращі зимові супи: ірландський Чаудер і турецький крем-суп із червоною сочевицею
Класичний ірландський Чаудер готується з рибою, а для турецького супу з червоною сочевицею знадобляться пряні трави і лимон.
У холодний грудневий день ніщо не зігріє краще, ніж тарілка смачного гарячого супу. А варіантів супів у всьому світі знайдеться безліч. Спробуйте приготувати класичний ірландський Чаудер з білою рибою або турецький суп із червоною сочевицею і пряними травами. Рецептами найкращих зимових супів, що зігрівають, поділився "5 канал".
Ірландський суп Чаудер
Інгредієнти:
- копчений бекон — 2 скибочки;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- картопля середнього розміру — 2 шт;
- вода — 1 л;
- філе білої риби — 450 г;
- консервована кукурудза — 150 г;
- вершки нежирні — 2 склянки;
- пшеничне борошно — 1 ст. л.;
- петрушка — 1 пучок;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Приготування:
- Бекон і цибулю наріжте дрібними кубиками. Філе риби розріжте на порційні шматки. Картоплю очистіть і крупно поріжте.
- У каструлі з товстим дном обсмажте бекон до золотистого кольору, отримані шкварки викладіть в окрему миску.
- У витопленому жирі обсмажте цибулю до прозорості, додайте воду і крупно порізану картоплю, доведіть суп до кипіння.
- Приблизно через 7 хвилин, коли картопля буде майже готовою, додайте в суп рибу і кукурудзу. Варіть суп ще кілька хвилин, поки він не закипить.
- Розведіть борошно вершками, розмішайте, щоб не було грудочок.
- Зменшіть вогонь і помішуючи суп повільно влийте в нього вершки з борошном.
- Додайте сіль і перець за смаком. Дайте супу покипіти ще 5 хвилин і вимикайте вогонь.
- Розлийте суп по тарілках, посипте зверху обсмаженим беконом і зеленню та подавайте до столу.
Крем-суп із червоною сочевицею по-турецьки
Інгредієнти:
- червона сочевиця — 1,5 склянки;
- картопля велика — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- вода — 2,5 літра;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- вершкове масло або жирні вершки — 1 ч. л.;
- чебрець — 1/2 ч. л.;
- сушена м'ята — 1/2 ч. л.;
- кмин — щіпка;
- сіль — за смаком;
- лимон — за бажанням.
Приготування:
- Картоплю та моркву наріжте дрібними кубиками. Цибулю подрібніть у блендері на пюре.
- Промийте сочевицю в холодній воді, поки вода не стане прозорою.
- Налийте в каструлю холодну воду, додайте відразу сочевицю, цибулю, моркву та картоплю.
- Варіть овочі до готовності близько півгодини. Вогонь має бути середнім, щоб суп кипів не дуже сильно.
- Коли сочевиця стане м'якою, зніміть каструлю з вогню. Додайте в суп томатну пасту, олію, прянощі та сіль. Пробийте суп занурювальним блендером до стану пюре.
- Поверніть каструлю на плиту і на повільному вогні доведіть суп до кипіння. Після закипання варіть ще 5-10 хвилин, залежно від того, наскільки густий суп ви хочете отримати.
- Розлийте суп по тарілках, за бажанням прикрасьте улюбленою зеленню.
- У Туреччині традиційно подають цей суп, додаючи в тарілку лимонний сік. Наріжте лимон скибочками або часточками та подавайте до столу разом із супом.
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