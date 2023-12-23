Рецепт классического терияки: универсальный соус к мясу, рыбе, птице и овощам
Если вы всегда покупаете соус терияки в магазине, вы будете удивлены, узнав, насколько просто и легко приготовить его дома.
В продаже можно найти много видов соуса терияки. Его делают густым или жидким, более или менее сладким, добавляют чеснок, лук, имбирь и другие пряности. Но в составе классического японского соуса терияки – всего 4 ингредиента, поэтому он является универсальным и подходит к мясу, рыбе и овощам. О том, как за полчаса приготовить соус терияки дома, рассказал сайт Delish.
Японское слово "терияки" в переводе означает "жарить на огне и блестеть". То есть этот соус предназначен в первую очередь для смазывания продукта, который готовят на гриле, чтобы получилась блестящая карамелизированная корочка.
Классический соус терияки имеет насыщенный вкус соевого соуса и при этом он должен быть вязким и липким, что делает его отличным дополнением к приготовленному мясу и овощам.
Как приготовить соус терияки
Ингредиенты:
- обычный соевый соус – 3/4 стакана;
- мирин (очень сладкое рисовое вино крепостью 14°) – 3/4 стакана;
- саке – 100 мл;
- сахар – 25 г.
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном смешайте все четыре ингредиента, поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, чтобы соус едва кипел. Варите помешивая, пока объем соуса не уменьшится в два раза (до 1 стакана).
- Готовность соуса можно определить и по консистенции – он станет слегка вязким. Обычно на это уходит 20-25 минут.
- Приготовленный в домашних условиях соус терияки перелейте в герметичную банку или бутылку и храните в холодильнике до одного месяца.
Как использовать соус терияки
Главное предназначение соуса – смазывание еды, которая готовится на гриле. Но терияки также можно использовать и другими способами:
- в составе маринадов для мяса, птицы и рыбы;
- как ингредиент заправки для салатов;
- как самостоятельный соус к разным блюдам.
Напомним рецепт отличной закуски для пивной вечеринки — карамелизированный луковый соус к чипсам. Луковый соус имеет кремовую структуру, пикантный вкус и прекрасно усваивается, поэтому неудивительно, что он всегда исчезает первым.
Ранее Фокус рассказал неприятную правду о васаби. Эксперты говорят, что большинство людей в мире никогда не пробовали настоящую приправу и не знают вкуса васаби.