Рецепт классического терияки: универсальный соус к мясу, рыбе, птице и овощам

Если вы всегда покупаете соус терияки в магазине, вы будете удивлены, узнав, насколько просто и легко приготовить его дома.

В продаже можно найти много видов соуса терияки. Его делают густым или жидким, более или менее сладким, добавляют чеснок, лук, имбирь и другие пряности. Но в составе классического японского соуса терияки – всего 4 ингредиента, поэтому он является универсальным и подходит к мясу, рыбе и овощам. О том, как за полчаса приготовить соус терияки дома, рассказал сайт Delish.

Японское слово "терияки" в переводе означает "жарить на огне и блестеть". То есть этот соус предназначен в первую очередь для смазывания продукта, который готовят на гриле, чтобы получилась блестящая карамелизированная корочка.

Классический соус терияки имеет насыщенный вкус соевого соуса и при этом он должен быть вязким и липким, что делает его отличным дополнением к приготовленному мясу и овощам.

Как приготовить соус терияки

Ингредиенты:

обычный соевый соус – 3/4 стакана;

мирин (очень сладкое рисовое вино крепостью 14°) – 3/4 стакана;

саке – 100 мл;

сахар – 25 г.

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном смешайте все четыре ингредиента, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы соус едва кипел. Варите помешивая, пока объем соуса не уменьшится в два раза (до 1 стакана). Готовность соуса можно определить и по консистенции – он станет слегка вязким. Обычно на это уходит 20-25 минут. Приготовленный в домашних условиях соус терияки перелейте в герметичную банку или бутылку и храните в холодильнике до одного месяца.

Как использовать соус терияки

Главное предназначение соуса – смазывание еды, которая готовится на гриле. Но терияки также можно использовать и другими способами:

в составе маринадов для мяса, птицы и рыбы;

как ингредиент заправки для салатов;

как самостоятельный соус к разным блюдам.

Напомним рецепт отличной закуски для пивной вечеринки — карамелизированный луковый соус к чипсам. Луковый соус имеет кремовую структуру, пикантный вкус и прекрасно усваивается, поэтому неудивительно, что он всегда исчезает первым.

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