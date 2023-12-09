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Еда

Подбираем идеальный букет пряностей: какие специи подходят к мясу, птице и рыбе

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Фото: Pixabay | Какие специи подходят к мясу, птице и рыбе

Хорошо подобранные специи усилят вкус вашего блюда, подчеркнут его выразительнось и создадут невероятный аромат. Рассказываем, как подбирать пряности к разным блюд и счем их лучше сочетать.

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Каждый кулинар имеет свой особенный набор секретных добавок, придающих его блюдам уникальный оттенок. О лучших комбинациях специй рассказал веб-портал Оdinfakt.

Мясо, рыба и птица требуют вдумчивого подхода в подборе к ним пряностей. Конечно, в магазинах полно готовых наборов, но многие из содержат избыток соли и консервантов, поэтому намного лучше создать смесь пряностей на свой собственный вкус.

Правильные специи для мяса

Что бы вы ни готовили из мяса, будь-то стейк, котлеты или отбивные – все мясные блюда гармонируют с любыми видами перца:

  • черным;
  • красным;
  • белым;
  • зеленым.

Также к мясу хороши:

  • паприка;
  • сушеный чеснок;
  • тмин;
  • кориандр;
  • тимьян;
  • розмарин;
  • базилик;
  • орегано.

Традиционные восточные пряности – зира, уцхо-сунели, карри, куркума и имбирь – придают мясу характерные ноты и делают его вкус еще богаче. Также к мясу очень хороши майоран и ароматный мускатный орех.

Подходящие специи для рыбы

Если вы собрались жарить или запекать рыбу, попробуйте добавить к ней:

  • имбирь;
  • горчицу;
  • кинзу;
  • укроп;
  • сушеный чеснок или лук.

Хорошим дополнением к рыбным блюдом станут чабрец и лавровый лист. Разумеется, не стоит забывать о классическом сочетании – лимонный сок и белый перец придают рыбе великолепный аромат и подчеркивают ее вкус.

Идеальные пряности к птице

Курица, как и индейка отлично сочетаются с розмарином и карри, к ним хороши добавки из сушеных овощей:

  • пастернака;
  • моркови;
  • паприки;
  • лука;
  • чеснока.

Травы придают яркость вкусу птицы – это могут быть тимьян, майоран и орегано.

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