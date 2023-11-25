Улучшат метаболизм, настроение и уровень энергии: 4 самые полезные специи

Эксперты в области здравоохранения назвали лучшие специи для приготовления пищи, которые не только придадут вкус и аромат, но и улучшат метаболизм, повысят настроение и уровень энергии.

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Обмен веществ, настроение, активность и энергичность — это все взаимосвязанные элементы, которые играют решающую роль в нашем самочувствии. Метаболизм — сложный процесс преобразования пищи в энергию, влияющий на контроль веса и общий жизненный тонус. Настроение, с другой стороны, отражает наше эмоциональное состояние и психическое благополучие, влияя на повседневное функционирование. Уровень энергии — это топливо, напрямую влияющее на производительность и качество жизни. Удивительно, но существуют специи, которые не только улучшают вкус наших блюд, но и способствуют оптимизации обмена веществ, настроения и уровня энергии. Об этом пишет She Finds.

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Доктор наук Лейси Петерсон рассказала, какие четыре специи вам следует включить в свой рацион. "Добавление таких специй, как имбирь, куркума, корица и кайенский перец, может ускорить ваш метаболизм. Эти специи содержат биологически активные соединения, которые усиливают сжигание калорий, улучшают чувствительность к инсулину и усиливают окисление жиров".

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь с его бодрящим вкусом выступает в качестве мощной специи, которая способствует улучшению обмена веществ, настроения и уровня энергии.

"Имбирь может ускорить метаболизм за счет усиления термогенеза — процесса, посредством которого ваше тело сжигает калории для производства тепла. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут положительно влиять на настроение, уменьшая окислительный стресс и воспаление. Он также помогает повысить уровень энергии за счет улучшения кровообращения и усвоение питательных веществ, что приводит к лучшей доставке питательных веществ в клетки для производства энергии", — отмечает Петерсон.

Куркума

Фото: Freepik

Куркума является мощной специей, известной своими потенциальными преимуществами в обмене веществ, настроении и уровне энергии. Независимо от того, добавляете ли вы ее в латте или смузи, куркума является ароматным и универсальным дополнением к рациону.

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Петерсон подробно останавливается на куркуме и говорит, что "куркумин, активное соединение куркумы, может улучшить метаболизм, воздействуя на жировую ткань и уменьшая воспаление. Противовоспалительные эффекты куркумы могут способствовать улучшению настроения за счет уменьшения воспаления, которое связано с расстройствами настроения. Куркумин является антиоксидантом, который борется с окислительным стрессом, потенциально повышая уровень энергии и снижая усталость".

Корица

Фото: Freepik

Независимо от того, посыпаете ли вы корицей овсянку, добавляете ли в напитки или используете в выпечке, включение корицы в рацион может обеспечить вкусный и полезный толчок для метаболизма, настроения и уровня энергии.

"Корица может улучшить обмен веществ, повышая чувствительность к инсулину, помогая клеткам более эффективно использовать глюкозу. Она может положительно влиять на настроение, регулируя уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои, которые могут способствовать перепадам настроения. Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови, обеспечивая устойчивое высвобождение энергии и снижение вероятности энергетических скачков и сбоев", — подчеркивает Петерсон.

Кайенский перец

Фото: Freepik

Кайенский перец, известен своим огненным вкусом, он обладает не только потрясающим вкусом, но и потенциальной пользой. Активное соединение кайенского перца, капсаицин, отвечает за его пикантный вкус и связано с временным увеличением скорости метаболизма, что потенциально помогает контролировать вес.

"Капсаицин, активное соединение в кайенском перце, может повысить метаболизм за счет увеличения расхода калорий и окисления жиров. Тепло кайенского перца может стимулировать высвобождение эндорфина, потенциально улучшая настроение и снижая стресс. Термогенный эффект кайенского перца увеличивает температуру тела и повышает уровень энергии, способствуя сжиганию калорий", — говорит Петерсон.

Напомним, специи не просто придают блюдам потрясающий вкус, они также могут творить чудеса с вашим здоровьем и положительно влиять на фигуру.

Ранее Фокус писал о том, что если хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.