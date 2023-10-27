Для мозга, сердца и фигуры. Диетологи назвали самые полезные специи для здоровья

Специи не просто придают блюдам потрясающий вкус, они также могут творить чудеса с вашим здоровьем и положительно влиять на фигуру.

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Специи могут улучшить и насытить восхитительными ароматами вкус ваших блюд, а еще помочь при первых признаках простуды и в целом оказать благотворное влияние не только на ваши вкусовые рецепторы, но и на здоровье. Оказывается, есть несколько специй, которые могут помочь бороться с воспалением, улучшить когнитивные функции, укрепить здоровье сердца и даже помочь похудеть. С возрастом все это может стать для вас приоритетом. Укрепляйте свое здоровье, каждый день добавляя в еду немного полезных специй. Об этом пишет She Finds.

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Диетолог Крутика Нанавати рассказала, что среди огромного разнообразия специй, на вашей кухне обязательно должны быть корица и куркума, если вы хотите сохранить молодость и здоровье после 40 лет.

Куркума

Фото: Pixabay

Возможно, вы знаете куркуму по ее фирменному желтому цвету и великолепному, ярко выраженному вкусу. Но знаете ли вы, что эта специя также обладает выдающимися противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить старение мозга, сердца и организма в целом?

Как отмечает Нанавати, эти противовоспалительные свойства "в первую очередь обусловлены присутствием куркумина", который, как показывают исследования, "может помочь в профилактике сердечных заболеваний и улучшить когнитивные функции за счет уменьшения окислительного стресса и воспаления".

К счастью, куркуму несложно использовать во многих рецептах. "Ее можно добавлять в соусы, супы или смузи", — говорит Нанавати. "Это также ключевой ингредиент порошка карри, что позволяет легко добавлять эту полезную специю в различные блюда".

Корица

Фото: Freepik

Хорошие новости для всех, кто любит сладкое! Корица может работать как натуральный подсластитель, полезный для вашего здоровья, в отличие от сахара, который, как мы все знаем, может привести к ряду проблем со здоровьем.

"Противовоспалительные и антиоксидантные свойства корицы обусловлены высоким содержанием коричного альдегида", — объясняет Нанавати. "Исследования показывают, что корица может снизить кровяное давление и уровень холестерина, способствуя общему здоровью сердца. Кроме того, было обнаружено, что корица обладает потенциальным нейропротекторным действием". Попробуйте добавить ее в свой кофе, чтобы получить новый вкус и пользу.

"Корицу можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах, или добавлять в такие напитки, как кофе или чай. Кроме того, это также отличная добавка к овсянке или выпечке", — подытожила Нанавати.

Фото: Pixabay

Конечно, для того, чтобы поддерживать свой мозг, тело и сердце в отличной форме нужно гораздо больше, чем просто добавлять в еду несколько специй. Чтобы оставаться максимально здоровым, вам потребуется ежедневно следовать ряду здоровых привычек и следить за питанием. Однако такие мелочи, как добавление корицы в кофе, со временем также могут способствовать улучшению здоровья в целом.

Напомним, кофе с корицей: как употреблять популярную пряность, чтобы не навредить здоровью.

Ранее Фокус писал о том, что специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.