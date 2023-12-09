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Їжа

Підбираємо ідеальний букет прянощів: які спеції пасують до м'яса, птиці та риби

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Фото: Pixabay | Які спеції підходять до м'яса, птиці та риби

Добре підібрані спеції посилять смак вашої страви, підкреслять її виразність і створять неймовірний аромат. Розповідаємо, як підбирати прянощі до різних страв і з чим їх краще поєднувати.

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Кожен кулінар має свій особливий набір секретних добавок, що надають його стравам унікального відтінку. Про найкращі комбінації спецій розповів вебпортал Оdinfakt.

М'ясо, риба і птиця вимагають вдумливого підходу в підборі до них прянощів. Звісно, в магазинах повно готових наборів, але багато хто з них містить надлишок солі та консервантів, тому набагато краще створити суміш прянощів на свій власний смак.

Правильні спеції для м'яса

Що б ви не готували з м'яса, чи то стейк, чи то котлети, чи то відбивні, — усі м'ясні страви гармоніюють з будь-якими видами перцю:

  • чорним;
  • червоним;
  • білим;
  • зеленим.

Також до м'яса гарні:

  • паприка;
  • сушений часник;
  • кмин;
  • коріандр;
  • чебрець;
  • розмарин;
  • базилік;
  • орегано.

Традиційні східні прянощі — зіра, уцхо-сунелі, каррі, куркума та імбир — надають м'ясу характерних нот і роблять його смак ще багатшим. Також до м'яса дуже смакують майоран і ароматний мускатний горіх.

Відповідні спеції для риби

Якщо ви зібралися смажити або запікати рибу, спробуйте додати до неї:

  • імбир;
  • гірчицю;
  • кінзу;
  • кріп;
  • сушений часник або цибулю.

Гарним доповненням до рибної страви стануть чебрець і лавровий лист. Зрозуміло, не варто забувати про класичне поєднання — лимонний сік і білий перець надають рибі чудового аромату і підкреслюють її смак.

Ідеальні прянощі до птиці

Курка, як і індичка, чудово поєднуються з розмарином і карі, до них гарні добавки із сушених овочів:

  • пастернаку;
  • моркви;
  • паприки;
  • цибулі;
  • часнику.

Трави надають яскравості смаку птиці — це можуть бути чебрець, майоран і орегано.

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