Підбираємо ідеальний букет прянощів: які спеції пасують до м'яса, птиці та риби

Добре підібрані спеції посилять смак вашої страви, підкреслять її виразність і створять неймовірний аромат. Розповідаємо, як підбирати прянощі до різних страв і з чим їх краще поєднувати.

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Кожен кулінар має свій особливий набір секретних добавок, що надають його стравам унікального відтінку. Про найкращі комбінації спецій розповів вебпортал Оdinfakt.

М'ясо, риба і птиця вимагають вдумливого підходу в підборі до них прянощів. Звісно, в магазинах повно готових наборів, але багато хто з них містить надлишок солі та консервантів, тому набагато краще створити суміш прянощів на свій власний смак.

Правильні спеції для м'яса

Що б ви не готували з м'яса, чи то стейк, чи то котлети, чи то відбивні, — усі м'ясні страви гармоніюють з будь-якими видами перцю:

чорним;

червоним;

білим;

зеленим.

Також до м'яса гарні:

паприка;

сушений часник;

кмин;

коріандр;

чебрець;

розмарин;

базилік;

орегано.

Традиційні східні прянощі — зіра, уцхо-сунелі, каррі, куркума та імбир — надають м'ясу характерних нот і роблять його смак ще багатшим. Також до м'яса дуже смакують майоран і ароматний мускатний горіх.

Відповідні спеції для риби

Якщо ви зібралися смажити або запікати рибу, спробуйте додати до неї:

імбир;

гірчицю;

кінзу;

кріп;

сушений часник або цибулю.

Гарним доповненням до рибної страви стануть чебрець і лавровий лист. Зрозуміло, не варто забувати про класичне поєднання — лимонний сік і білий перець надають рибі чудового аромату і підкреслюють її смак.

Ідеальні прянощі до птиці

Курка, як і індичка, чудово поєднуються з розмарином і карі, до них гарні добавки із сушених овочів:

пастернаку;

моркви;

паприки;

цибулі;

часнику.

Трави надають яскравості смаку птиці — це можуть бути чебрець, майоран і орегано.

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